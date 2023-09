Professionelle Plattformen und persönliche Unterstützung vereint

Online-Kongresse leicht gemacht

Im September 2023 – Sie haben eine Botschaft, Leidenschaft oder Expertise, die Sie gerne mit anderen teilen möchten? TeileDeineBotschaft.de hilft Ihnen dabei, Ihren eigenen Online-Kongress zu veranstalten und Ihre Sichtbarkeit im Netz zu erhöhen. Egal ob Sie nach mehr Kunden, einem zweiten Standbein oder einem Ausstieg aus dem 9-to-5-Job suchen – TeileDeineBotschaft.de bietet Ihnen eine Profi-Softwareplattform und persönliche Unterstützung in drei verschiedenen Varianten. Mit dem effizienten Baukasten-System wird Technik so einfach wie fahren auf Schienen. Erfahren Sie mehr: https://www.teiledeinebotschaft.de

Können Online Kongresse einfach, schnell und erfolgreich ohne Technik-Know-how realisiert werden? Ja, das ist möglich! Es ist TeileDeineBotschaft.de gelungen, die Vorbereitungszeit von Profi-Onlinekongressen auf Monate zu reduzieren. Dadurch werden ganz neue Marketing-Formate möglich: Kompakt Kongresse, Online-Fachkongresse und Kongressreihen als fester Bestandteil im Marketingplan.

Mit Online-Kongress-Paketen bietet TeileDeineBotschaft.de den Kunden eine hochspezialisierte und zugleich kinderleicht zu bedienende Individual-Software für Ihren eigenen Online-Kongress. TeileDeineBotschaft.de unterstützt die Kunden Schritt für Schritt beim Aufbau und der Gestaltung, im gewünschten Grad. Weitere Informationen zu TeileDeineBotschaft.de und den angebotenen Dienstleistungen finden Sie auf der offiziellen Webseite unter https://www.teiledeinebotschaft.de

Die Vorteile des Online Kongresses liegen auf der Hand: Die Kunden können mit ihrem eigenen Kongress Experten-Status etablieren, eine große Email-Liste mit Hotleads aufbauen und lukrativ verdienen. Durch das Abgeben von Technik schonen Sie Nerven und Zeit. Der Online Kongress stellt ein mächtiges Instrument dar, welches zahlreiche Vorteile auf verschiedenen Ebenen bietet. Kunden haben die Möglichkeit, ihre Online-Präsenz zu steigern und als Fachkraft wahrgenommen zu werden. Durch die Erhöhung ihrer Email-Liste mit qualifizierten und interessierten Kontakten, sind sie unabhängig von den gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und Co. Zudem können sie einen Kundenmagnet erzeugen und endlich die passenden Kunden für ihr Unternehmen gewinnen. Nach dem Ende des Kongresses bietet sich Ihnen die Gelegenheit, neue Kunden für Ihr Business zu gewinnen und sich mit anderen Branchenexperten zu vernetzen. Darüber hinaus können Sie von der Erfolgsgarantie profitieren, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Angebot völlig zufrieden sind.

Profi-Softwareplattformen in Verbindung mit persönlicher Unterstützung bieten den Kunden drei verschiedene Varianten, um ihre Ziele zu erreichen. Das Baukasten-System macht die Technik so einfach wie das Fahren auf Schienen. Ob Funnelaufbau, Online Kongress oder Facebook-Marketing, wir haben die perfekte Lösung für Dich. „Wir unterstützen sie dabei, hochwertigen Content zu erstellen und ihre Zielgruppe damit anzusprechen. Unternehmen können so wertvolle Leads generieren und Kunden von ihrer Expertise überzeugen“, sagt Gregor Dorsch, Gründer von TeileDeineBotschaft.de.

Das Produkt von TeileDeineBotschaft.de ist der Schlüssel, um Ihre Botschaft, Leidenschaft oder Expertise in die Onlinewelt zu bringen und somit diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen.

Mit TeileDeineBotschaft.de haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Reichweite zu erhöhen, neue potenzielle Kunden anzusprechen und wertvolle Kontakte zu generieren. Durch die umfangreiche Unterstützung des Teams von TeileDeineBotschaft.de können Unternehmen ihre Online Kongresse erfolgreich umsetzen und ihre Ziele zur Leadgenerierung erreichen. TeileDeineBotschaft.de bietet eine einfach zu bedienende Plattform, mit der Unternehmen ihre eigenen Online Kongresse planen und durchführen können. Egal ob es um die Auswahl passender Speaker, die Erstellung des Programms oder die technische Umsetzung geht – das erfahrene Team von TeileDeineBotschaft.de unterstützt Unternehmen bei jedem Schritt.

Kontakt

ELEVATION GROUP G.N.D LTD

Gregor Dorsch

Antoni Azina Street RG1/M06

8015 Paphos

+49 171 1975288



https://www.teiledeinebotschaft.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.