bei DBS Drahtbiege Solutions

Professionelle Produktion von Drahtbiegeteilen in Highspeed bei DBS Drahtbiege Solutions.Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH ist ein erfahrener Spezialist für Drahtbiegeteile und bietet seit mehr als 30 Jahren maßgefertigte Lösungen aus gebogenem Draht. „Wir realisieren schnell, flexibel und kostengünstig nahezu jedes Projekt“, berichtet Geschäftsführer Armin Zecevic.Die Kunden des Drahtbiegespezialisten vom Obermain kommen in erster Linie aus den Bereichen Automobil und Möbelindustrie, jedoch fertigt das innovative Unternehmen auch regelmäßig für andere Branchen – von der Kreativwirtschaft bis zu Maschinen- oder Messebau.Ob Klein- oder Großserien, Einzel- oder Sonderanfertigungen oder Prototypen, ob Spezialhaken, Transportgestell oder Warenträger: Dank des hochmodernen Maschinenparks und der effizienten Arbeitsabläufe kann DBS Drahtbiege Solution ein breites Fertigungssortiment anbieten Aufträge in kürzester Zeit bearbeiten. Zur Ausstattung der DBS gehören unter anderem hochmoderne CNC-Biegemaschinen aus dem Hause Wafios. Die Hochgeschwindigkeitsmaschinen BM 36 HS, BM 43 HS und BMU 50 sind bis zu 30 % leistungsfähiger als herkömmliche Biegeautomaten und in der Lage Biegegeometrie-Datei in Minuten zu optimieren. Ein hauseigener Werkzeugbau und weitere Inhouse-Serviceleistungen wie die Endenbearbeitung oder das Verschweißen von Drahtbiegeteilen, die Metalloberflächen-Veredelung der fertigen Drahtbiegeteile und eine eigene Logistik ergänzen den umfassenden Service. „Unser Fokus liegt auf Qualität, Flexibilität und effiziente Arbeitsabläufe“, berichtet Armin Zecevic. Zertifiziert nach ISO 9001 garantiert das Unternehmen optimierte Arbeitsprozesse und höchste Kundenzufriedenheit. Weitere Informationen zur DBS liefert die Website des Unternehmens, individuelle Anfragen werden gerne telefonisch beantwortet.Das ausschließlich in Deutschland produzierende Unternehmen ist seit 2015 nach der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001:2008 zertifiziert. Viele zufriedene Kunden, vom Mittelständler bis zum internationalen Konzern, sind außerdem ein überzeugender Beweis für Drahtbiegeteile made bei DBS.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517



http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.