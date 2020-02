Professioneller Bäckerei- und Konditoreibedarf von Pack4Food24

Der B2B Verpackungsprofi Pack4Food24.de bietet Bäckern, Konditoren, Backshops, usw, ein riesiges Portfolio ab Verkaufshilfen und Serviceprodukten für ein erfolgreiches Tagesgeschäft.

Auch wenn mittlerweile fast jeder Discounter über einen eigenen SB Back Bereich verfügt, wissen zahlreiche Kunden einen richtigen Bäcker, Konditor oder auch gut aufgestellten Backshop durchaus zu schätzen. An die Qualität, Vielfalt aber auch die Herzlichkeit und den persönlichen Service, welchen das Bäcker- und Konditorenhandwerk zu bieten hat, reichen die reinen Aufbacktheken nicht heran, und so erfreuen sich die traditionellen Bäckereien und Konditoreien nach wie vor größter Beliebtheit.

So variantenreich und vielseitig das Geschäft mit Brot, Brötchen, Torten, Teilchen und Co. ist, so umfangreich sind auch die Lösungen die Pack4Food24 einem Bäckermeister oder Konditor in seinem Geschäft bieten kann. Angefangen von den typischen Papptellern, bzw. Kuchenpappen, oder natürlich Bäckerfaltenbeuteln und Brötchentüten in verschiedenen Größen, über Tortenkartons, Cakeboxen und Kuchenschachteln, bis hin zu professionellen Lösungen wie Einwegbackformen oder Backtrennpapieren, welche zu effektiver Arbeits- und Kostenersparnis führen können, im Sortiment des B2B Portals der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ist es schwer, nicht die richtige Lösung zu finden.

Dabei ist eine Stärke von Pack4Food24 neben dem riesigen Artikelportfolio auch die Auswahl an neutralen Farben, Designs und Motiven innerhalb der jeweiligen Verpackungen. So können die Kunden bereits aus dem Standardsortiment die Lösungen wählen, die am besten in ihr Unternehmen passen, ohne gleich zu einem individuellen Druck mit dem eigenen Logo oder Firmenmotiv greifen zu müssen, auch wenn dies bei Pack4Food24 und Ragaller natürlich ebenfalls problemlos möglich ist.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pro DP Verpackungen & Pack4Food24

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/Baeckerei-Konditorei-Confiserie

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.