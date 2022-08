Professioneller SEO Service von RED RAM MEDIA nun auch in Ingolstadt

„Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen auf einen weiteren Teil Deutschlands auszuweiten und unseren Kunden hier die Qualität der Suchmaschinenoptimierung zu bieten, die sie verdienen“, sagt Daniel Neubauer, Inhaber und Geschäftsführer der RED RAM MEDIA KG.

„Unsere vielversprechenden Ergebnisse bei der Suchmaschinenoptimierung haben bereits mehreren Unternehmen zu einem exponentiellen Umsatzwachstum verholfen und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was uns in dieser pulsierenden bayerischen Stadt bevorsteht!“

Vielleicht haben Sie schon einmal von Suchmaschinenoptimierung (SEO) gehört.

Falls nicht, geht es bei SEO darum, Ihre Website so zu optimieren, dass sie von Suchmaschinen wie Google und Co. für Schlüsselwörter gefunden wird, die mit Ihrem Unternehmen zu tun haben.

Was heißt das genau?

Haben Sie in letzter Zeit jemals Google benutzt? Es ist wahrscheinlich noch nicht allzu lange her.

In der Regel klicken die meisten Menschen, die online nach etwas suchen, auf ein Ergebnis der ersten Suchergebnisseite, d. h. eines, das ganz oben in der Liste erscheint.

Und genau hier sollten Sie mit ihrem Unternehmen dann auch zu finden sein.

Wenn Sie dort nicht zu finden sind, landen die meisten Menschen, die nach Ihrem Produkt suchen, auf der Website eines konkurrierenden Unternehmens.

Gerade in der Region rund um München und Ingolstadt ist es sinnvoll, sich dem Thema Local SEO oder lokale Suchmaschinenoptimierung zu widmen.

Hier geht es darum, sicherzustellen, dass Ihre Website in einer bestimmten Region gut gefunden werden kann.

Der regionale Wettbewerb ist geringer als der nationale Wettbewerb.

Die SEO Experten von RED RAM MEDIA können Ihre Webseiten für lokale Suchanfragen (z.B. „Ingolstadt Restaurants“) optimieren. RED RAM MEDIA wurde bereits mehrfach für ihre exzellenten SEO-Dienstleistungen ausgezeichnet.

Generell ist es wichtig, dass Sie in diesem Bereich des Marketings etwas tun, denn wenn Sie es nicht tun, werden es ihre Mitbewerber tun und Sie verlieren dann potenzielle Kunden an diese Mitbewerber.

„Wenn Sie aus diesem Teufelskreis ausbrechen und eine effektive Online-Marketing-Strategie aufbauen wollen, dann müssen Sie jetzt damit beginnen.“ – Daniel Neubauer, Gründer und Inhaber der Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA

Um Ihre eigene Website zu verbessern, finden Sie hier fünf Dinge, die Sie sofort tun können.

1. Vergewissern Sie sich, dass keine Fehler im Quellcode ihrer Webseite vorhanden sind. Wenn es welche gibt, beheben Sie sie so schnell wie möglich.

2. Optimieren Sie Ihre Inhalte so, dass sie in den Regionen, in denen Sie gefunden werden wollen, am besten funktionieren.

3. Optimieren Sie Ihren Google My Business-Eintrag, indem Sie alle verfügbaren Felder ausfüllen.

4. Posten Sie regelmäßig in Ihrem Google MyBusiness-Eintrag.

5. Optimieren Sie Ihre Google Business-Website.

Die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm hat sich seit über 12 Jahren auf die wichtigen Komponenten des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen u.a. das Webdesign, die Webprogrammierung und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

