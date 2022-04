Profis für Spannwerkzeuge seit 70 Jahren: Firma Schlenker mit neuer Internetpräsenz

Schlenker Spannwerkzeuge: Seit 70 Jahren ein Teil von Villingen-Schwenningen

Von Villingen-Schwenningen in die Welt: Die Schlenker Spannwerkzeuge GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1952 gegründet und produziert bis heute hochwertige Spannwerkzeuge vor Ort. Diese Heimatverbundenheit und die klare Entscheidung nicht in Niedriglohnländern, sondern in Deutschland herzustellen, stehen vor allem für eines – Qualität. Dadurch ist Schlenker Erstausrüster für viele namhafte Hersteller und gilt mit innovativen Produktlösungen als technologisch führend am Markt für Spannwerkzeuge.

„Dieser Erfolg ist nur durch unsere Mitarbeiter möglich, denn sie sind das Herzstück von Schlenker“, erzählt die Geschäftsführerin Britta Hoffmann. Sie kommt selbst aus Villingen-Schwenningen, hat das Familienunternehmen vor einigen Jahren übernommen und seitdem weiter ausgebaut. So beschäftigt Schlenker mittlerweile bereits über 100 Mitarbeiter am Standort im Industriegebiet VS-Schwenningen.

Zu den Hauptprodukten von Schlenker zählen Spannzangen, Führungsbuchsen, Lagerungen und Spannhülsen für alle gängigen Drehmaschinen und Lademagazine. Vor allem die hohen Anforderungen an Qualität, Flexibilität, 100% Fertigungstiefe und die daraus resultierende Schnelligkeit sind Merkmale, die die Kunden von Schlenker schätzen.

Auch 7 Jahrzehnte nach der Gründung ist daher noch lange nicht Schluss, denn Schlenker wächst weiter und ist daher stets auf der Suche nach neuen, motivierten und engagierten Mitarbeitern. Alles Wissenswerte zu Schlenker Spannwerkzeuge sowie offene Stellenausschreibungen gibt es auf der neuen Website.

Die neue Schlenker-Website ist online!

Im vergangenen Jahr präsentierte die Firma Schlenker Spannwerkzeuge auf der DST Südwest Messe erstmalig Ausschnitte aus ihrer neuen Website. Nach einigen fleißigen und spannenden Wochen ist es endlich so weit: Die neue Schlenker Homepage ist online!

Im Fokus des Schlenker-Teams steht vor allem dem Kunden einen schnellen, unkomplizierten und detaillierten Überblick über das Produktportfolio sowie die Kernkompetenz des Unternehmens zu geben.

Neben den zahlreichen Produktoptionen erhalten Kunden die Möglichkeit das Innenleben der Produkte zu betrachten und diese in einer 360° Ansicht zu erleben. Damit die Funktion ausgeführt werden kann, reicht ein einfacher Klick auf das Produktbild und schon kann das Produkt bewegt werden.

Bei allen Produkten die mit einem Details-Button gekennzeichnet sind, kann das Innenleben des jeweiligen Produktes betrachtet und mit der Standardversion verglichen werden. Dazu einfach den Button anklicken und die Maus nach links oder rechts ziehen.

Alle Funktionen sind derzeit für Desktop-Computer, Notebooks sowie mobile Geräte verfügbar. Besucher freuen sich über das moderne Design sowie die Nutzerfreundlichkeit der neuen Webseite. Daneben steht das Schlenker-Team jederzeit zur Unterstützung und ausführlichen Beratung zu den Produkten zur Verfügung.

Die neue Webseite ist unter www.schlenker-spannwerkzeuge.de erreichbar.

Schlenker ist Ihr Experte für professionelle Spannwerkzeuge. Neben Spannzangen, Führungsbuchsen, Greiferzangen, Spannhülsen und allen dazu passenden Lagerungen fertigt Schlenker auch FZ-Rohre für Ein- und Mehrspindler. Unser am stärksten wachsender Bereich sind die individuellen Produktlösungen. Hier fertigen wir abseits der Hauptproduktbereiche mit unserem großen Entwicklungs- und Fertigungs-Know-How-Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

