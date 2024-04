„Profitabler Einkauf aktuell“ – unwiderstehliche Verhandlungsstrategien

Verhandlungstrainer Urs Altmannsberger liefert neues Standardwerk für Procurement

Profi-Einkäufer tragen große Verantwortung für die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, fragile Lieferketten, kriegs- und krisenbedingte Handelsverbote und Deglobalisierungstrends in der Beschaffung einerseits, Margendruck und Sparvorgaben in den Firmen andererseits bedeuten für sie: Noch besser, noch schärfer, noch smarter verhandeln. Beschaffung, Procurement oder Supply Chain Management: Wie immer die Aufgabe auch genannt wird, sie erfordert höchstes Verhandlergeschick und in KI-Zeiten ständig neue Skills. Diese vermittelt der bekannte Verhandlungstrainer und Fachautor Urs P. Altmannsberger nicht nur in seinen Fachtrainings „Kurs mit Urs“, sondern auch mit seinem neuesten Buch „Profitabler Einkauf aktuell. Praxishandbuch Beschaffung & Supply Management“: https://www.altmannsberger-verhandlungstraining.de/profitabler-einkauf-buch

„PROFITABLER EINKAUF AKTUELL – PRAXISHANDBUCH BESCHAFFUNG UND SUPPLY MANAGEMENT“

Auf rund 380 Seiten – unterstützt mit Online-Downloadmaterial und Fachpodcast-Folgen zu zentralen Arbeitsergebnissen – liefert „Profitabler Einkauf aktuell“ ein Baukastensystem mit den besten Tools und Strategien, Tipps und Formulierungsbeispielen für jede Verhandlungssituation zwischen Profi-Einkäufern in Unternehmen und den Sales-Verantwortlichen. Mit vielen Praxisbeispielen und erprobten Verhandlungsplänen zeigt Altmannsberger, wie man noch in der verzwicktesten Verhandlungssituation das Beste herausholt – fair, auf Augenhöhe, aber eben auch extrem erfolgreich.

DIGITAL PROCUREMENT: DIE ZUKUNFT DES BESCHAFFUNGSMANAGEMENTS?

„Profitabler Einkauf aktuell“ ist der Nachfolger des Longsellers „Profitabler Einkauf“ (Gabal Verlag) von Urs Altmannsberger, das über Jahre Standards in der Weiterbildung von Einkaufs-Abteilungen in Unternehmen gesetzt hat. „Profitabler Einkauf aktuell“, erschienen in der Edition Sales & Purchasing, beschäftigt sich zusätzlich mit dem Thema Digital Procurement und bringt für den direkten Einsatz in der Einkäufer-Praxis:

– aktuelle Verhandlungsbeispiele mit neuen Strategien wie dem Altmannsberger-Anker

– noch mehr unwiderstehliche Formulierungen und Wordings

– Verhandlungspläne, Übersichten und Schaubilder

– zusätzliches kostenloses Downloadmaterial.

ALTMANNSBERGER: „GEFEIERT FÜR FORMULIERUNGSBEISPIELE AUS REALEN VERHANDLUNGSSITUATIONEN“

Autor Urs Altmannsberger: „Ich habe mein neuestes Buch ´Profitabler Einkauf aktuell´ regelrecht vollgestopft mit echten Formulierungsbeispielen und Wortwendungen aus der Praxis realer Verhandlungssituationen, weil die Leserinnen und Leser meiner bisherigen Bücher dies stets besonders zu schätzen wussten und in vielen Rezensionen hervorheben. Das Mein Ziel war es, mit nachvollziehbaren Strategien, Tipps und Hacks, Praxismaterialien und brandneuen Ansätzen wie dem Altmannsberger-Anker ein so nützliches und umfassendes Buch zu veröffentlichen, dass es zum neuen Standardwerk für Profi-Einkäufer, Führungskräfte im Procurement und Supply Chain Manager taugt – das ist einfach meine Verhandler-DNA.“

## AUSZUG AUS ERSTEN REZENSIONEN UND TESTIMONIALS ZUM BUCH: ##

„Endlich ein Fachbuch, das das Thema Einkauf umfänglich und praxisgerecht aufbereitet; ein echter ´Lebensbegleiter´ für alle Einkäufer. Sowohl für Einkaufsprofis als auch für Einsteiger bestens geeignet; darüber hinaus noch erfrischend lebendig geschrieben, was den Wirkungsgrad der Inhalte nachhaltig steigert.“

Andreas Heimann, CSO, DER Touristik

„Urs Altmannsberger stellt in seinem neuen Buch wieder das Handwerkszeug für erfolgreiche und planbare Verhandlungen zur Verfügung – öffnen Sie die Schubladen, werfen Sie den ´Altmannsberger-Anker´ und führen Sie Ihre Verhandlungen im wahrsten Sinne des Wortes!“

Peer Grabowski, Category Manager im Lead Buying LA EMEA bei LAPP

„Urs Altmannsberger lebt, was er lehrt – das wird in diesem unterhaltsamen und praxisnahen Lehrbuch und Nachschlagewerk spürbar. Einige der aufgezeigten Strategien und Tools sind sogar so genial einfach, dass sie sofort ein- und umsetzbar sind und zu idealen Verhandlungsergebnissen führen.“

Stefan Stark, Teamlead New Business Models BMW Motorrad

Verhandlungstrainer und Top-Verhandler Urs Altmannsberger war über viele Jahre Einkaufsleiter in mittelständischen und großen Unternehmen. Seit 2001 ist er als Verhandlungsberater in Unternehmen tätig, um dort Verkauf UND Einkauf strategisch voranzubringen, zu strukturieren und gleichzeitig gezielt zu trainieren.

Urs Altmannsberger ist viel gefragter Redner auf Fachkonferenzen, Fach-Podcaster und erfolgreicher Sachbuchautor, u. a. von „Profitabler Einkauf aktuell“, „Profitable Purchasing“, „Verhandeln mit Monopolisten“, „Lieferkette gerissen – Alles besch*ssen?!“, „Alles wieder auf Kette“ und „Profitabler Verkauf“.

Kontakt: Urs P. Altmannsberger, Emminghausstr. 50, 61250 Usingen, www.altmannsberger-verhandlungstraining.de

