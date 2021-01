Profitieren Sie von dem seit über 30 Jahren etablierten Erfolgsrezept der GMC AG

Coaching und Krisenmanagement

Ziel unserer Unternehmensberatung ist, nicht nur die Zahlen, sondern auch die Menschen hinter Ihrem Unternehmen zu verstehen. Mit unserer individuellen Beratung unterstützen wir Sie, indem wir Ihre Unternehmensphilosophie, Dienstleistungen und Produkte verstehen, kennen und Ihre Anliegen wie die unseren umsetzen.

Aus diesem Grund und durch unsere Fachkompetenz sind wir auch in der Lage, Unternehmen im Krisenmanagement zu unterstützen und ein professionelles Coaching anzubieten. Wir coachen Sie vor schweren Verhandlungen mit Geschäftspartnern. Darüberhinaus vermitteln wir zwischen Geschäftspartnern, wenn es zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit kommt oder sogar eine Firmenauflösung unausweichlich erscheint. Insbesondere in dieser herausfordernden Zeit ist die Besonnenheit und Neutralität eines unabhängigen Krisenmanagers, der die Personen und das Unternehmen kennt, gefragt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Sie individuell beraten können.

Über GMC AG

Die unternehmerischen Ursprünge der GMC AG gehen auf das Jahr 1987 zurück, als unser Senior Management eine Unternehmensberatung mit angeschlossenem Business Center in Frankfurt am Main gründete. Im Herzen Europas verwurzelt, aber weltweit vernetzt. Auf dieser Grundlage arbeitet das Team der GMC AG seit 1987.

Kontakt

GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Neugasse 4

6300 Zug

0041 41 511 16 50

admin@news-channel.ch

http://www.gmc-consultants.ch