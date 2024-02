ProGlove präsentiert neuen Wearable Scanner und baut Software aus

MARK Basic multi range und Advanced Scanning erstmals in Deutschland auf der EuroCIS und LogiMAT zu sehen

München/Düsseldorf/Stuttgart, 13. Februar 2024 – ProGlove präsentiert auf der diesjährigen EuroCIS in Düsseldorf vom 27. bis 29. Februar und auf der LogiMAT in Stuttgart vom 19. bis 21. März erstmals in Deutschland den MARK Basic multi range und die neuen Advanced Scanning Software Funktionalitäten. MARK Basic multi range ist ein neuer Wearable Scanner. Er ermöglicht das Scannen mit einer flexiblen Reichweite von 10 bis 250 Zentimetern. Advanced Scanning ist Teil der Softwarelösung ProGlove INSIGHT Visibility und umfasst Multiscan und Continuous Scanning. Interessenten können sich auf der EuroCIS am ProGlove-Stand 10D56 und auf der LogiMAT am ProGlove-Stand 2D31 über diese Produktneuheiten informieren.

MARK Basic multi range: Der vielseitige Wearable Scanner für die Lagerhaltung im Handel und darüber hinaus

Robust, ergonomisch und leicht: MARK Basic multi range ist ein anpassungsfähiger Wearable Scanner. Mit konfigurierbarem Feedback und erweiterten Scanmodi kann er die Produktivität um bis zu 20% steigern. Nahtlos in das ProGlove-Ökosystem integriert, deckt MARK Basic multi range Distanzen von 10 bis 250 Zentimetern ab. Der neueste ProGlove-Scanner entspricht der Schutzklasse IP54. Damit lässt er sich auch in rauen Arbeitsumgebungen einsetzen. Mit 8.000 Scans pro Akkuladung hat er zudem einen besonders „langen Atem“. Sein Einsatz ist bei Temperaturen von 0°C bis 50°C problemlos möglich.

MARK Basic multi range eignet sich besonders für die Anforderungen der Lagerhaltung im Handel wie Kommissionierung und Konsolidierung. Beim Scannen von Lagerplatz- und Artikel-Barcodes zum Beispiel müssen sich die Mitarbeitenden ständig auf einem Hubwagen bewegen. Dabei steigen sie immer wieder auf und ab. Mit MARK Basic multi range können sie nun ohne große Einschränkungen vom Fahrzeug aus scannen. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, Artikel im Nahbereich schnell zu bearbeiten. Dabei müssen sie ihre Arme nicht in eine unergonomische Position bringen.

MARK Basic multi range geht jedoch über die Anforderungen von Lebensmittel- und Getränkelagern hinaus. Er deckt auch Non-Food-Umgebungen wie Bekleidung oder Möbel ab. Darüber hinaus ist der neueste ProGlove-Scanner eine ausgezeichnete Wahl für die In-Store-Kommissionierung sowie für Postverteilzentren, Intralogistik-Produktionsstätten oder Montagelinien.

Advanced Scanning ermöglicht die nächste Generation des Hochfrequenz-Scannens

Advanced Scanning ist ein neues Software-Add-On für ProGlove INSIGHT. Damit können Anwender die Anforderungen des Arbeitens in hochfrequenten Scanumgebungen besser erfüllen. Advanced Scanning umfasst Continuous Scanning und Multiscan. Beide Funktionen können in ProGlove INSIGHT aktiviert werden.

Continuous Scanning erfasst mehrere Barcodes in schneller Folge. Bei gedrücktem Auslöser kann der Bediener den Scanner über die Barcodes halten und bis zu 10 Scans pro Sitzung ohne vordefinierte Regeln an das WMS- oder ERP-System übertragen. Continuous Scanning ist daher ideal für Aufgaben, bei denen es auf Volumen und Geschwindigkeit ankommt und die spezifische Reihenfolge oder Merkmale der Barcodes weniger wichtig sind.

Multiscan ist ein regelbasierter Scanmodus, der eine höhere Genauigkeit als das Batch-Scannen eines einzelnen Artikels bietet. Das hilft Unternehmen bei der Automatisierung der Barcodeeingabe in ihre WMS- oder ERP-Anwendung. Multiscan ist besonders nützlich, wenn bis zu 5 Barcodes in einem einzigen Scanvorgang erfasst und in einer bestimmten Reihenfolge übertragen werden müssen. Dabei werden nur die benötigten Barcodes eines Artikels erfasst, in der gewünschten Reihenfolge gesendet und die richtigen Felder in der Anwendung ausgefüllt.

ProGlove CEO Stefan Lampa: „Unsere Produkte können die Arbeitnehmer stärken und die Abläufe verändern“

„Wir freuen uns, unsere neuen Produkte erstmals auch dem deutschen Publikum vorstellen zu können. Mit MARK Basic multi range und Advanced Scanning bieten wir unseren Kunden mehr Flexibilität, Effizienz und Genauigkeit beim Scannen“, sagt Stefan Lampa, CEO von ProGlove. „Ob im Lager oder im Ladengeschäft, unsere Handschuhscanner passen sich jeder Umgebung und jeder Aufgabe an. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte Mitarbeiter unterstützen und Abläufe zum Besseren verändern können.

Interessenten können online einen Termin mit einem ProGlove Experten vereinbaren, um sich über die Produktneuheiten zu informieren.

Für die EuroCIS unter: https://proglove.com/events/eurocis-2024/

Für die LogiMAT unter: https://proglove.com/events/logimat-2024/

Über ProGlove

ProGlove ist ein 2014 gegründetes Unternehmen, das Wearable Scanner Lösungen für die Industrie anbietet. Mit seinen Hard- und Software-Produkten erhöht ProGlove die Produktivität, Sicherheit und Qualität von mehr als 2.000 Kunden aus den Bereichen Lager, Logistik, Produktion und Handel. Die ProGlove-Lösungen ermöglichen es den Nutzern, Daten schnell und einfach zu erfassen und auszuwerten. Zu den Kunden von ProGlove zählen namhafte Unternehmen wie BMW, DHL, Gap Inc. und Lufthansa Technik Logistik Services. ProGlove hat seinen Hauptsitz in München und weitere Standorte in Chicago, Coventry und Belgrad. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Weitere Informationen unter www.proglove.de .

