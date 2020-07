Prominente Unterstützung für “Denken wie ein Champion”

Schiedsrichterlegende Urs Meier widmet sich mentalem Training für Kinder & Jugendliche

Zwei Mentaltrainer aus München hatten während des Lockdowns eine zündende Idee, um Kinder & Jugendliche auf mentaler Ebene zu stärken – und das digital. Da die Jüngsten auf das für sie so wertvolle Training auf dem Sportplatz verzichten mussten, haben Tobias Meyer und Heiner Boos kurzer Hand das Konzept “Denken wie ein Champion” ins Leben gerufen, um gerade in den letzten herausfordernden Monaten einen Beitrag im mentalen Bereich für Kinder und Familien zu leisten. Mit einer kurzweiligen und spielerischen Herangehensweise führten Sie die Teilnehmer in ihren Online-Camps an die Möglichkeiten und Methoden des mentalen Trainings heran, das vor allem im Leistungssport immer mehr Anhänger findet.

Mit prominenter Unterstützung von Profi-Schiedsrichter Urs Meier, Ex-Tennisprofi Andreas Beck und ehemaligem Schweizer Nationaltorwart Pascal Zuberbühler wurden den Kids die wichtigsten Elemente einer starken Mentalität vermittelt. Lernen konnten sie zum Beispiel den Umgang mit Nervosität am Sportplatz oder in der Schule, wie Gedanken ihre Welt beeinflussen und wie bessere schulische und sportliche Ergebnisse erreicht werden, wenn das Mindset stimmt. Von den ganz Großen haben sich die Kinder wertvolle Ratschläge geholt.

Hunderte Schüler besuchten bereits eines der 3-tägigen Online-Coachings. Mutter Nina Jung aus Regensburg meint nach dem Training: “Ich habe auch als Erwachsene einiges für mich selbst rausziehen können. Das ist ein wichtiges und perfektes Alter für die Kids, eine starke und gesunde Persönlichkeit aufzubauen.”

Die zwei Gründer Tobias Meyer und Heiner Boos haben sich als Ziel gesetzt ihren Klienten Tools und Techniken des mentalen Trainings beizubringen, um ihr Leben glücklicher und erfolgreicher zu gestalten. “Denken wie ein Champion” ist ein großes Herzensprojekt und geht zum Schulstart in die nächste Runde. Information über die aktuellen Termine und Anmeldungen auf: www.denkenwieeinchampion.de

Ein neues digitales Coaching für Leistungssportler, Kinder & Jugendliche!

Kontakt

Denken wie ein Champion

Tobias Meyer

Lerchenauerstraße 176

80935 München

004916091326148

hello@denkenwieeinchampion.de

http://www.denkenwieeinchampion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.