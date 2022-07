Propan Rheingas gibt Zusammenarbeit mit E-Mobilitätsdienstleiter Last Mile Solutions bekannt

Brühl, 11.07.2022

Rheingas möchte seinen Kunden der Elektromobilität nun zusätzlich als Ladestationsbetreiber erstklassige Charge Point Operator (CPO)-Services anbieten. Hier kommt das Betriebssystem von Last Mile Solutions ins Spiel. Es ermöglicht Rheingas, Ladetransaktionen skalierbar und flexibel zu verwalten und zu überwachen.

„Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden die Zukunft der Energieversorgung zu gestalten. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz und streben nach Innovationen und Digitalisierung. Wir haben das Ziel Energie für unsere Kunden zur einfachsten Sache der Welt zu machen und dabei die beste Lösung aus einer Hand zu bieten.

Um diesem Anspruch ein Stück näher zu kommen, haben wir uns beim Thema Ladestrom für Dienstleistungen von Last Mile Solutions als kompetenten Partner in dieser Sparte entschieden“, erklärt Geschäftsführer Uwe Thomsen die Entscheidung für Last Mile Solutions.

Wir freuen uns sehr, mit Rheingas ein etabliertes und namhaftes deutschlandweites Energieversorgungsunternehmen für Flüssiggas-, Strom- und Erdgasversorgung sowie Energietechnik gewonnen zu haben. Mit seinem langjährigen Markt-Know-how kann LMS nicht nur die ehrgeizigen Ziele von Rheingas unterstützen, seinen Kunden eine multifunktionale und zentral verwaltete E-Mobility-Plattform zu bieten, sondern auch die Rheingas-spezifischen Antragsprozesse vollautomatisch abbilden und so helfen, Ressourcen zu sparen“, so Heiner Sprunk, CEO LMS.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unter-nehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssigggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zu-rück. https://www.rheingas.de/

