Protectum eG baut 40 Mietwohnungen in Erlensee – 2023

Erfahrungen aus einem viertel Jahrhundert Firmenhistorie fließen derzeit in das Bauvorhaben der Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG in Erlensee. Auf über 2.500 m² und 4 Stockwerken entsteht ein breit gestreuter Mix aus lebenswerten und bezahlbaren 2-Zimmer-, 3-Zimmer- und 4-Zimmer Wohnungen.

Den Startschuss für das Projekt gab die Protectum eG im Jahr 2021 mit dem Erwerb des Grundstücks in der Innenstadt von Erlensee. Grund für die Akquise des Grundstücks war die herausragende Lage, sowohl im Rhein-Main-Gebiet als auch innerhalb von Erlensee. In unmittelbarer Nähe der Kreisstadt Hanau, ca. 25 km östlich von Frankfurt entfernt und mit Anschluss zur A45 und A66 ist das Objekt hervorragend gelegen. Zusammen mit dem ICE Bahnhof Hanau, der in ca. 10 Minuten erreichbar ist, ergeben sich ideale Verkehrsanbindungen in alle Himmelsrichtungen. Der Flughafen „Frankfurt Airport“ ist in ca. 35 Minuten zu erreichen.

Hinzu kommt die bemerkenswert gute fußläufige Anbindung an Lebensmittelgeschäfte, Banken, Bäcker, Ärzte, Apotheken, Cafes, Schulen und auch an die Stadtverwaltung. Aufgrund seiner zentralen Lage in der Hanauer Straße 28 wurde das Gebäude „Center28“ getauft.

Kein Wunder also, dass die ersten Wohnungen im Center 28 bereits lange vor Fertigstellung vermietet sind. Bei der Konzeption hat die Protectum eG viel Wert auf die Herstellung von lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum gelegt.

Als Wohnungsbaugenossenschaft hat die Protectum eG nicht den Profitdruck wie andere Unternehmen der privaten Wohnwirtschaft dennoch muss ein solches Vorhaben natürlich mindestens kostendeckend sein. Gleichzeitig wurde der Wohnraum an die Bedürfnisse von modernem Wohnraum angepasst. Hierzu gehören Fußbodenheizung, Loggien, Balkone, bodentiefe Duschen, Vinylboden in Holzoptik, sowie geringe Nebenkosten aufgrund von umfangreicher Wärmedämmung und das Heizen mit einer Wärmepumpe.

Einen genauen Termin zur Fertigstellung wird die Protectum eG noch an- kündigen. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im September dieses Jahres gerechnet. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website der Protectum eG und auf dem offiziellen Blog der Protectum.

Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG

Die Protectum eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Sie wurde 1997 gegründet und hat ca. 10.000 Mitglieder.

