Proton Motor managt seinen Produktionsstandort perfekt durch Krise

Brennstoffzellen-Experte fertigt alle Aufträge termingerecht trotz Corona

Puchheim bei München, 15. April 2020 – Der bayerische Wasserstoff-Brennstoffzellen-Spezialist Proton Motor Fuel Cell GmbH ( www.proton-motor.de) produziert trotz der seit Mitte März geltenden staatlichen Einschränkungen erfolgreich: “Bisher hatten wir keinen einzigen mit der Virus-Pandemie in Zusammenhang stehenden Krankheitsfall. Daher lassen sich unsere Pläne für Wachstum und Entwicklung auch in der Corona-Krise umsetzen, wobei die Sicherheit jeden Mitarbeiters an oberster Stelle steht”, berichtet Manfred Limbrunner, Vorstandsmitglied und Direktor Vertrieb & Marketing. Demnach arbeitet ein Großteil der Verwaltung und Entwicklung reibungslos aus dem Homeoffice heraus. Die Produktion sowie der Prüfstandbetrieb werden weiter aufrecht gehalten, so dass die aktuellen Aufträge realisiert werden können.

Dazu gehört die Bearbeitung des Kooperationsvertrages mit der APEX Energy Teterow GmbH. Das Rostocker Unternehmen plant am 12. Juni 2020 die Eröffnung eines neuen netzgekoppelten Wasserstoffkraftwerks in Rostock-Laage auf Basis des containerintegrierten 100 kW-Brennstoffzellen-Systems von Proton Motor. Generell wurden zum Ausbau der Proton Motor-Strategie inklusive Erweiterung von betrieblichen Abläufen zum 1. April drei weitere Mitarbeiter eingestellt. Außerdem finden fortlaufend Rekrutierungen für vakante Stellen in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Engineering statt. Erst Anfang März hatte der Beitrag “Wasserstoff – Element der Zukunft” auf dem TV-Sender PHOENIX über das Wertschöpfungs-Potenzial “made in Germany” der emissionsfreien Energielösungen aus Puchheim berichtet:

https://www.phoenix.de/sendungen/ereignisse/phoenix-plus/wasserstoff—element-der-zukunft-a-1524615.html?ref=suche

sowie: https://www.youtube.com/user/phoenix/search?query=Proton+Motor

Die international tätige Proton Motor Fuel Cell GmbH ( www.proton-motor.de) ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung Deutschlands Experte für Energielösungen mit Cleantech-Technologien und auf diesem Gebiet Spezialist für Brennstoffzellen. Proton Motor mit Sitz in Puchheim nahe München bietet komplette Brennstoffzellen- und Brennstoffzellen-Hybridsysteme aus eigener Fertigung – von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Der Fokus von Proton Motor liegt auf stationären Anwendungen wie z.B. Back-up-Power und Energiespeicherlösungen sowie auf mobilen Lösungen wie etwa Back-to-Base Anwendungen. Zum Einsatz können die Lösungen zudem im maritimen als auch im Rail-Bereich kommen. Das Produktportfolio umfasst Basis-Brennstoffzellen-Systeme, Standardkomplettsysteme und maßgefertigte Systeme. Im September 2019 wurde durch Inbetriebnahme der neuen automatisierten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fertigungsanlage die Serienproduktion gestartet

Proton Motor ist im stationären Bereich für Kunden aus den Bereichen IT, Telekommunikation, öffentliche Infrastruktur und Gesundheitswesen in Deutschland, Europa und dem Nahen Osten mit Stromversorgungslösungen für den Gleichstrom- und Wechselstrombedarf tätig. Neben der Stromversorgung bietet SPower auch Lösungen für Solarsysteme sowie eine neue Produktlinie für die Speicherung von Solarenergie. Die aktuell 75 Mitarbeiter große Proton Motor Fuel Cell GmbH unter Geschäftsführung von Dr. Faiz Nahab ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der “Proton Power Systems PLC” ( www.protonpowersystems.com) mit Konzernsitz im englischen Newcastle upon Tyne. Seit Oktober 2006 ist das Unternehmen an der Londoner Börse notiert (Code: PPS).

