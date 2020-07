ProTRONIC: Das IT-Systemhaus aus der Region Neckar-Alb

So einfach kann digitaler Wandel sein!

ProTRONIC macht komplexe IT einfach und sicher. So beschreibt sich das IT-Systemhaus gegenüber seinen Besuchern auf der neuen Website. Für mehr als 260 kleine und mittelständische Unternehmen ist ProTRONIC ein etablierter IT-Dienstleister in der Region rund um Balingen im Zollernalbkreis.

Das 1991 gegründete EDV-Systemhaus folgt einem Erfolgsrezept: Für jeden das Passende. Dieser Leitspruch veranlasst den IT-Dienstleister, die richtigen Bausteine aus den vielfältigen Möglichkeiten zu filtern, um damit die beste IT-Lösung für ihre Kunden zu finden. Denn das Hauptziel ist eindeutig, mit ProTRONIC soll sich kein Kunde mehr den Kopf über das Thema Netzwerksicherheit zerbrechen. Als erfahrener IT-Consultant unterstützt das Team seine Kunden in allen Fragen der Digitalisierung.

Dank des IT-Supports von ProTRONIC ist von der Ist-Analyse und der Beratung über die Installation und Integration bis zur Übergabe und Dokumentation alles veranlasst und gemanagt. Und trotz der vielen digitalen Themen, die aus cloud services, data security, managed it services und vielen weiteren bestehen, steht der persönliche Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen Menschen bei ProTronic im Vordergrund.

“Bei ProTRONIC sehen wir Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil, deshalb schauen wir uns mit jedem Kunden ganz genau an, welche Lösung für das Unternehmen und seine Ziele am sinnvollsten sind”, beschreibt Marc Groß, der Geschäftsleiter des IT-Unternehmens. Die Digitalisierung ist in aller Munde, ProTronic, als IT-Partner, schafft dadurch moderne Arbeitsplätze. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf flexiblem und ortsunabhängigem Arbeiten. Das digitale Arbeiten, z.B. im Homeoffice, gestaltet die IT-Beratung mit Microsoft Teams, Microsoft 365 und der passenden Hardware. Dadurch wird ermöglicht, dass alle Projektbeteiligten optimal kommunizieren können, egal wo sie sich gerade aufhalten. Außerdem werden auch externe Partner und Kunden unkompliziert eingebunden.

In diesem Zusammenhang spielt ebenfalls die Sicherheit eine große Rolle. ProTRONIC bietet deshalb Security-Lösungen marktführender Hersteller an. Das technische Potenzial der Sicherheitskonzepte wird voll ausgeschöpft. Das bedeutet, dass das Firmennetz der Kunden bestmöglich gegen Angriffe von innen und außen gesichert wird.

ProTRONIC entwickelt seit mehr als 25 Jahren passgenaue und zukunftssichere IT-Infrastrukturen und hybride Cloud-Solutions.

Wirtschaftlicher Erfolg ohne Technologien ist heutzutage undenkbar. Die erfahrenen IT-Dienstleister von ProTRONIC wissen, dass zielgerichtete IT-Beratung allem voran steht. Durch die Zusammenarbeit mit vielen Kunden und der Erfahrung aus mehreren Projekten, verfügen die IT-Consultants über ein hohes Know-how.

Wir entwickeln, implementieren und betreuen die IT-Infrastruktur mittelständischer Unternehmen in und um die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Zollernalb. Mit unserem Hochleistungsrechenzentrum in Balingen, unseren topqualifizierten Mitarbeitern und verschiedenen langjährigen Systempartnern unterstützen wir Sie von einzelnen Projekten bis zur Full-Service-Lösung.

Firmenkontakt

ProTRONIC

Marc Groß

Hauptwasen 4/1

72336 Balingen

07476/9427-0

info@protronic.de

https://protronic.de/

Pressekontakt

ProTRONIC Computer GmbH

Marc Groß

Hauptwasen 4/1

72336 Balingen

07476/9427-0

Info@ProTRONIC.de

https://protronic.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.