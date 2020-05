PSD Bank Hannover eG gehört zum 10. Mal in Folge zu den beliebtesten Regionalbanken Deutschlands

Zum zehnten Mal in Folge hat der Bankentest des Hamburger Analysehauses S.W.I. Finance im Auftrag des Wirtschaftsmagazins EURuro ergeben, dass die PSD Bankengruppe, darunter auch die PSD Bank Hannover eG, die beliebteste Regionalbankengruppe ist.

Getestet wurden die Produkt-, Beratungs- und Servicequalität von 33 bundesweit tätigen Banken. Dabei standen die Angebote und Produkte im Test-Fokus, die bei Kundinnen und Kunden am gefragtesten sind, zum Beispiel Zinsanlagen, Brokerage, Ratenkredit und Baufinanzierung, sowie sonstige Bankdienstleistungen, wie der Internetauftritt und die Onlinesicherheit der Institute.

Darüber hinaus nahmen Testpersonen anonym Kontakt mit den Geldinstituten auf. Mit jeweils 14 Telefonanrufen und E-Mail-Anfragen stellten sie typische, aber auch außergewöhnliche Kundenfragen zu Konditionen und zur Funktionsweise von Bankprodukten. Zudem wurde mit jeweils drei Beschwerdeschreiben analysiert, wie die Banken mit Kritik an Produkten und Dienstleistungen umgehen.

In einer weiteren Testphase folgte dann ein Praxis-Check, bei dem Testpersonen bundesweit Bankfilialen besuchten. Dort ließen sie sich bei jedem Institut fünfmal zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung und Verbraucherkrediten beraten.

“Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Bankengruppe und unsere Bank nun zum zehnten Mal in Folge bei den umfangreichen Tests bewähren konnte. Es hat sich gezeigt, dass die PSD Bank Hannover eG mit der Kombination aus Direkt- und Filialbank bei den Kundinnen und Kunden bestens ankommt”, freut sich Holger Hammer, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover eG über die Ergebnisse des Bankentests. Als Teil der ältesten genossenschaftlichen Direktbankengruppe Deutschlands zeichne sich die PSD Bank Hannover eG besonders durch ihre partnerschaftliche Beratung aus, so Hammer weiter.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G.

Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als "Beliebteste Regionalbank" ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

