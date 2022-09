PSD Bank Hannover übernimmt Schaumburger Hausverwaltung

Übernahme der Düvelsdorf Immobilien GmbH stärkt Portfolio der PSD Wohnen

Die hundertprozentige Tochter der PSD Bank Hannover eG, die PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH, schließt die Übernahme der Düvelsdorf Immobilien GmbH ab und stärkt damit ihr Dienstleistungsportfolio.

Die Integration der Düvelsdorf Immobilien GmbH in die PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH steht für die ambitionierte Wachstumsstrategie und bringt der PSD Wohnen eine Reihe von Vorteilen. Die PSD Wohnen, deren Kernkompetenz bei den Themen Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien liegt, baut so das Geschäftsfeld Verwaltung von Wohnimmobilien weiter aus.

Der offizielle Kauf der Düvelsdorf Immobilien GmbH ist im Juni erfolgt und die Verschmelzung mit der PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH wird voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein. Thomas Kasig, seit Januar Geschäftsführer der PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Kauf unser Portfolio erweitern und zudem unser Team verstärken können. Alle Kunden können nun auf sämtliche Dienstleistungen rund um die Immobilie zugreifen und die Servicequalität wird durch die Bündelung der Kompetenzen noch gesteigert. Unser Ziel, das Verwaltungsgeschäft weiter auszubauen, haben wir damit erreicht.“

Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover dazu: „Wir haben in den letzten Jahren naheliegende Themenbereiche des Bankgeschäftes wie Immobilieneigentum, Immobilienmaklerei und Hausverwaltung weiter ausgebaut. Die PSD Wohnen hat sich gut etabliert und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit dem Kauf der Düvelsdorf Immobilien, die in der PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH aufgeht, investieren wir weiter in diesen Ausbau.“

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2021).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

