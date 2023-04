PSD Bank Hannover verlängert Sponsorenvereinbarung mit Indians

Die Hannover Indians freuen sich über die vorzeitige Vertragsverlängerung

Die EC Hannover Indians freuen sich bereits jetzt eine vorzeitige Vertragsverlängerung im Sponsorenpool bekannt geben zu können. Die PSD Bank Hannover eG wird in den kommenden drei Spielzeiten weiterhin stolzer Partner der Eishockey-Cracks vom Pferdeturm sein.

Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank und Indians Geschäftsführer Andy Gysau unterzeichneten kürzlich die neue Sponsorenvereinbarung, in der die PSD Bank Hannover eG die Unterstützung für die Indians auch nochmal deutlich ausgebaut hat.

„Wir haben mit unserem Engagement bei den Hannover Indians in der Bank eine regelrechte Eishockey-Euphorie unter unseren Mitarbeitenden ausgelöst“, so Torsten Krieger bei der Vertragsunterzeichnung.

„Es ist beeindruckend, wie viele Sympathien die Indians in Hannover haben und wir möchten ihren Weg gerne weiter unterstützen und auch unsere Sichtbarkeit am Pferdeturm weiter ausbauen. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und sind stolz drauf mit dabei zu sein!“, so Krieger weiter.

„Die PSD Bank Hannover eG wird für die kommenden drei Jahre zum Premium Sponsor der Indians. Ich freue mich sehr, dass die Partnerschaft zwischen der PSD Bank und den Indians so hervorragend funktioniert und von beiden Seiten gelebt wird“, so Indians Geschäftsführer Andy Gysau.

Ab der kommenden Saison wird das PSD Bank Logo auch auf den Schonern der Indians Torhüter prangen und damit auch regelmäßig z.B. auf Bildern mit David Miserotti-Böttcher zu sehen sein. Der junge Torhüter freut sich über die Entscheidung der PSD Bank Hannover eG nun den Werbefokus auf die Torhüter zu legen: „Das macht mich stolz und wir versprechen hinten im Tor eine Bank zu sein, um unsere Spiele künftig weiter erfolgreich zu gestalten.“

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

