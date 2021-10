PSI Audio A17-M mit neuem Hochtöner für noch präzisere Darstellung

PSI Audio stellt eine aktualisierte Version des beliebten Nahfeld-Monitors A17-M mit einem neuen Hochtöner vor. Der Treiber wurde vollständig in der firmeneigenen Manufaktur in der Schweiz entwickelt und wird auch dort gefertigt. Mit mehr Schalldruck bei geringeren Verzerrungen bringt der Tweeter den ohnehin beeindruckenden A17-M in Sachen Genauigkeit der Darstellung noch einen Schritt nach vorne – ein außergewöhnlich natürlicher Klang ist das Ergebnis. Der neue A17-M verbindet diesen Hochtöner mit dem bewährten Tiefmitteltöner und der etablierten Elektronik-Architektur, die den A17-M zur ersten Wahl für Tonschaffende auf der ganzen Welt gemacht haben. Es ist PSI Audio gelungen, die geschätzten Qualitäten des Lautsprechers zu erhalten und seine Performance noch weiter zu perfektionieren. Technologien wie AOI, CPR und die vollständig analoge Schaltung stellen die absolute Klangtreue der Audio-Reproduktion sicher.

Yverdon-les-Bains, 20. Oktober 2021 – Nach der Aktualisierung des A14-M im letzten Jahr präsentiert PSI Audio jetzt auch den beliebten A17-M mit dem neuen Tweeter, der vollständig in der Manufaktur in der Schweiz entwickelt und gefertigt wird. Der verbesserte Hochtontreiber verfeinert die Präzision und Leistung im Höhenbereich. Damit ist der A17-M mehr denn je die perfekte Wahl für anspruchsvolle Nahfeld-Anwendungen sowie immersive Setups.

Nahfeld-Champion A17-M

Für viele Tonschaffende ist der PSI Audio A17-M der Monitorlautsprecher der Wahl im Nahfeld. Mit seinen vergleichsweise geringen Abmessungen erzielt der Lautsprecher einen beeindruckenden Frequenzumfang von 43 Hz bis 23 kHz – komplett analog und ohne digitale Tricks. Wichtiger noch: Das Spektrum wird so akkurat wie möglich dargestellt, ohne Verfärbungen oder Verzerrungen. Die Phasenkohärenz ist außergewöhnlich, wodurch ein besonders lebendiges, lebensechtes Klangbild mit all der Tiefe und Breite des Quellmaterials entsteht.

Schweizer Präzision als Hochtöner

Während als Tiefmitteltöner derselbe 175-mm-Treiber zum Einsatz kommt wie bisher, bietet die aktualisierte Version des PSI Audio A17-M jenen neuen Hochtöner, der seit letztem Jahr bereits im A14-M Verwendung findet. Da der Markt nichts anzubieten hatte, was den hohen Ansprüchen der Ingenieure von PSI Audio genügte, entwickelten die Schweizer einfach ihr eigenes Design. Dadurch hatte PSI Audio absolute Kontrolle über jedes Detail des Designs und jeden Schritt des Produktionsprozesses. Das Ergebnis ist ein Hochtöner mit einzigartigen Eigenschaften, der das Design des übrigen Lautsprechers optimal ergänzt. Der A17-M war ohnehin schon ein faszinierend exaktes Hörwerkzeug; mit dem neuen Hochtontreiber rückt er noch näher an die absolute Klangtreue. Minimale Verzerrungen bei maximaler Leistung – und das alles kombiniert mit dem umfassenden Katalog innovativer Technologien von PSI Audio.

PSI Audio: Technologie für außergewöhnliche Performance

Abgesehen vom neuen Hochtöner und den Anpassungen, die seine Integration erforderte, bleibt der PSI Audio A17-M derselbe Lautsprecher – Fans des Modells können also aufatmen. Durch die Verwendung der etablierten Technologien von PSI Audio ist der A17-M ein herausragendes Beispiel für natürliche Klangreproduktion. Compensated Phase Response (CPR) und Adaptive Output Impedance (AOI) gehören zur DNS von PSI Audio und tragen entscheidend zur Präzision des A17-M bei. Das vollständig analoge Design kommt ohne digitale Artefakte durch unnötige Wandlung aus. Das Signal wird nicht durch DSPs verfälscht, die Fehler im Lautsprecher-Design kaschieren würden – PSI Audio setzt stattdessen auf reines, cleveres Schaltungsdesign. The real thing.

Entwickelt und gefertigt in der Schweiz

Einen Hochtöner selbst zu entwickeln und zu fertigen ist die konsequente Fortführung der Philosophie von PSI Audio. Während auf dem Markt verfügbare Lösungen in manchen Fällen vielleicht ordentliche Ergebnisse erzielen, wird Perfektion nur möglich, wenn jedes Bauteil, jede Kleinigkeit des Produkts genau so hergestellt wird, wie es sein soll. Darum fertigt PSI Audio die überwältigende Mehrheit der Komponenten in der firmeneigenen Manufaktur in der Schweiz. Von den Spulen für die Treiber bis zur abschließenden Kalibrierung des fertigen Lautsprechers im schalltoten Raum liegt jeder Schritt der Produktion in den Händen erfahrener Mitarbeiter von PSI Audio. Das Messprotokoll, das jedem Produkt beiliegt, ist Zeugnis der besonderen Sorgfalt und Genauigkeit, mit der diese Lautsprecher gebaut werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der aktualisierte PSI Audio A17-M wird in Deutschland exklusiv durch Audiowerk vertrieben. Er ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.809,00 EUR (inklusive 19% Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

