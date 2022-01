PSI Audio Bassreflex-Lautsprecher erreichen absolute Transparenz und Klangtreue

Lautsprecher von PSI-Audio beweisen eindrucksvoll, dass Bassreflex-Systeme bis heute ungeschlagen sind. Angemessen abgestimmt bieten sie den natürlichsten Klang. Basierend auf unzähligen Experimenten, akribischer Entwicklungsarbeit und mehr als 45 Jahren Erfahrung hat PSI Audio seine Bassreflex-Systeme perfekt auf die Gesamtkonstruktion des jeweiligen Lautsprechers abgestimmt, sodass sich die Ports nahtlos in die klangliche Struktur des Monitors integrieren. Das Ergebnis sind Schallwandler mit unerreichter tonaler Ausgewogenheit und bestem Zeitverhalten – für ein Hörerlebnis, das von absoluter Klarheit, bestechender Transparenz und faszinierender Klangtreue geprägt ist.

Yverdon-les-Bains, 27. Januar 2022 – Wer zum ersten Mal einen einen PSI Audio Lautsprecher hört, zeigt sich oft überrascht und begeistert von der erstaunlichen Trennschärfe der einzelnen Instrumente im unteren Frequenzspektrum. Den wichtigsten Anteil an dieser Tiefton-Transparenz hat das sorgfältig entwickelte Bassreflex-Design aller PSI Audio Monitore. Nach unzähligen Überlegungen und Experimenten hat sich die Schweizer Manufaktur konsequent auf diese Bauform festgelegt und beweist deren Überlegenheit immer wieder aufs Neue.

Die Herausforderungen des Bassreflex-Prinzips

Es gibt einige grundlegende Missverständnisse, die bei der Diskussion über Bassreflex-Systeme immer wieder auftauchen. Viele sehen das Bassreflex-Prinzip als einen einfachen Weg, große Luftmengen zu bewegen und damit mehr Bass zu generieren – und in gewisser Weise ist es das auch. Allerdings liegt die Herausforderung darin, den Bassreflex so in die gesamte Klang-Architektur des Lautsprechers zu integrieren, dass er perfekt mit den einzelnen Treibern harmoniert. Dabei sind Fequenzen nur ein Teil des Puzzles, ebenso wichtig ist das Zeitverhalten – und genau hier brilliert PSI Audio. Die Bassreflex-Designs aus der Schweiz sind akribisch auf optimale tonale Balance und perfekte Phasenlinearität abgestimmt. Mit ihrer atemberaubenden Klarheit und Präzision sind Monitore von PSI Audio der überzeugende Beweis, dass sorgfältig entwickelte Bassreflex-Lautsprecher jedem anderen Konstruktionsprinzip überlegen sind.

Bassreflex in Perfektion

Im Wesentlichen verfolgt PSI Audio die Grundidee des Bassreflex-Prinzips: die Nutzung der vom Lautsprecher nach hinten abgestrahlten Energie zur Verbesserung der akustischen Performance. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, mit der sich PSI Audio dieser Aufgabenstellung widmet. Anstatt einfach nur Energie abzustrahlen, arbeiten die Ports in perfektem Einklang mit den Direktsignalen der einzelnen Treiberchassis. Geschlossene Gehäuse würden die dreifache bewegte Luftmenge benötigen, um den gleichen Tiefgang und Schalldruck zu erzeugen, wodurch mehr Basslautsprecher erforderlich wären – mit allen damit einhergehenden zusätzlichen Problemen. Passivmembranen dagegen bringen zusätzliche Masse mit sich, was ein schlechteres Zeitverhalten zur Folge hat. Die einzige kompromisslose Lösung liegt in Bassreflex-Designs, die allerdings perfekt implementiert werden müssen. Glücklicherweise liegt genau darin eine Stärke von PSI Audio.

Der lange Weg zum schnellen Impuls: die Entwicklung von Bassreflex-Systemen

Bassreflex-Designs werden häufig als „einfache Lösung“ betrachtet, sie sind aber nur dann einfach, wenn man überall Kompromisse macht. Ein korrekt implementierter Bassreflex erfordert umfangreiche Entwicklungsarbeit mit Simulationen, Prototypen und Messungen. Für die absolute Perfektion ist eine akribische Feinabstimmung unabdingbar. In Verbindung mit größeren Lautsprechern können sich darüber hinaus weitere Herausforderungen ergeben: So waren bei den Modellen A23-M und A25-M von PSI Audio zusätzliche Anstrengungen nötig, um unerwünschte Resonanzen der Bassreflex-Systeme zu eliminieren. Die speziell entwickelte Formgebung innerhalb der Ports kontrolliert die Schallschnelle und reduziert Resonanzen sowie Strömungsgeräusche. Damit beweist PSI Audio, dass bei entsprechender Sorgfalt in der Entwicklung ein Bassreflex-Lautsprecher unübertroffene Detailtreue und Präzision erreicht.

Natürlicher Sound aus der Schweiz

Mit jedem einzelnen Lautprecher verfolgt PSI Audio das erklärte Ziel, eine unverfälschte Reproduktion des Klanges zu gewährleisten, wie er ursprünglich beabsichtigt war. Für vollständige Frequenzabdeckung und hohen Schalldruck in Verbindung mit einem kompakten Gehäuse führt kein Weg an einem Bassreflex-Design vorbei. Besonders in Kombination mit proprietären Technologien von PSI Audio wie Adaptive Output Impedance (AOI) und Compensated Phase Response (CPR) gewährleisten Bassreflex-Gehäuse einen herausragend homogenen, natürlichen Klang ohne jegliche Latenzen, Verfärbungen oder Verzerrungen, der gleichzeitig mit beeindruckender Trennung der einzelnen Instrumente überzeugt.

Präzise Fertigung für präzises Hören

Jeder Lautprecher von PSI Audio stellt eine Symphonie aus kleinsten Details dar, die sich zu einem eindrucksvollen Ganzen zusammenfügen. Dementsprechend essentiell ist auch bei der Fertigung eine akribisch genaue Abstimmung dieser Details. Basierend auf 45 Jahren Erfahrung baut PSI Audio alle Produkte in der firmeneigenen Manufaktur im Schweizer Yverdon-les-Bains. Jede Komponente, jedes kleinste Einzelteil, jeder Lötpunkt, jede Schraube, jeder Magnet, jeder Draht und jede Membran wird von gut ausgebildeten Spezialisten ausgewählt, gemessen und eingebaut. Schlussendlich wird jeder einzelne Lautsprecher im schalltoten Raum gemessen, kalibriert und zusammen mit seinem individuellen Messprotokoll ausgeliefert. Dieses Bekenntnis zu kompromissloser Qualität ist der ausschlaggebende Faktor für das unbestreitbar beeindruckende Hörerlebnis, das Systeme von PSI Audio liefern.

Seit ueber 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme fur den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller fur Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fuegen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

