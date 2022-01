Public Relations Global Network startet mit drei neuen Agenturen in das Jahr seines 30-jährigen Bestehens

Das Public Relations Global Network (PRGN) hat drei Agenturen aus Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Tel Aviv (Israel) und Madrid (Spanien) in sein globales Netzwerk aufgenommen. Mit diesem Schritt erhöht sich die Zahl der Mitgliedsagenturen des Netzwerks auf 52.

Die neue Mitgliedsagentur von PRGN mit Sitz in Dubai ist NettResults. Das auf Technologiekunden spezialisierte Team besteht aus vollständig zweisprachigen Fachleuten (Arabisch, Englisch) und betreut Kunden in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC), d.h. in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Königreich Bahrain, im Königreich Saudi-Arabien, im Sultanat Oman, in Katar und in Kuwait. Die Dienstleistungen von NettResults umfassen Medienarbeit, Krisenkommunikation, Medientraining, Lösungen für soziale Medien und integriertes Marketing. Zu den Referenzen der Agentur gehören Lantronix, Okta, Autodesk, Motorola und Panasonic.

Die PR-Agentur KAMIR aus Tel Aviv hat sich auf das Management komplexer Stakeholder-Themen spezialisiert. Von der Formulierung der Engagement-Strategie über Analyse, Planung und Stakeholder-Mapping bis hin zur Umsetzung bietet KAMIR eine breite Palette von Dienstleistungen für Sektoren wie Finanzen und Kapitalmärkte, Biotechnologie, Energie, Industrieunternehmen, Technologie und Telekommunikation, Verteidigung, Tourismus, Verkehr und Einzelhandel. Zu den früheren und aktuellen Kunden der Agentur gehören Chevron, Mondelez, IKEA und Abu Dhabi Ports.

In Spanien wird PRGN nun von PRGarage, einer in Madrid ansässigen PR-Agentur, vertreten. Sie bedient eine breite Palette von Sektoren, darunter Unterhaltung, Lifestyle und Gesundheit. Seit kurzem hat sie auch die Bereiche Lebensmittel und Getränke, Versicherungen und Mobilität/Tansport in ihren Fokus aufgenommen. Zu den namhaften Kunden von PRGarage gehören Google, Orange, realme, Forbes, Kahoot!, HBO, Domestika, WWE und Hootsuite.

Sprung nach vorn im Jubiläumsjahr

„Wir freuen uns, NettResults, KAMIR und PRGarage in der PRGN-Familie willkommen zu heißen. Dies ist ein großartiger Start für unser 30-jähriges Jubiläumsjahr, in dem wir unser Netzwerk mit neuen Programmen und Initiativen feiern werden“, so Alexandra Dinita, aktuelle Präsidentin von PRGN sowie Geschäftsführerin von Free Communication in Bukarest. „Mit PRGarage baut PRGN seine Reichweite auf dem europäischen Markt weiter aus. Mit NettResults sowie KAMIR stärken wir unsere Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt des Nahen Ostens durch fünf neue Büros erheblich. Alle drei Agenturen werden PRGN helfen, sowohl lokale als auch internationale Kunden in diesen Schlüsselmärkten besser zu bedienen. Sie erweitern und verbessern die internationale Abdeckung von PRGN und ergänzen das Fachwissen und die Servicekapazitäten unseres Netzwerks.“

In Deutschland ist PRGN durch die Industrie-Contact AG in Hamburg mit Fokus u.a. auf Industrie PR, Automobil PR und Digital Business PR im B2B-Bereich sowie Beauty PR und Medizin PR im B2C-Bereich vertreten. Weiteres deutsches Mitglied ist die cometis AG in Wiesbaden mit Fokus auf Investor Relations.

Industrie-Contact ist eine etablierte Full Service PR-Agentur in Hamburg mit mehr als 40-jähriger Erfahrung. Namhafte Kunden aus dem In- und Ausland vertrauen unserem Berater-Team anspruchsvolle Kommunikationsaufgaben mit ganz individuellen Ausprägungen an. Neben klassischer Pressearbeit gehören auch Online-PR, Social Media-Kommunikation, Blogger & Influencer Marketing, Live-Kommunikation und Suchmaschinen-Marketing (SEO + SEA) zu den Kernkompetenzen unserer Kommunikationsagentur.

