Public Relations und Reputationsmanagement für E-Commerce, Shops und Online-Handel

Statt klassischer Werbung setzen auch digitale Händler und Webshops zunehmend auf (Online-) PR

Zur klassischen Werbung gibt es – gerade in Krisenzeiten wie aktuell – gute Alternativen, wie die PR-, Marketing- und Digitalberatung Görs Communications ( https://www.goers-communications.de ) erläutert. PR – also Public Relations bzw. Öffentlichkeitsarbeit – kostet in der Regel deutlich weniger als klassische Werbeschaltungen, zudem zahlt PR deutlich stärker als Werbung auf die Bekanntheitssteigerung und Vertrauensbildung ein. Das Image und die Reputation sind ohnehin nur durch gezielte und kontinuierliche Public Relations zu schärfen und zu verbessern. Der Grund hierfür ist denkbar einfach, mit PR kommt das eigene Unternehmen in den redaktionellen Teil der Medien, statt als Werbung gekennzeichnet zu sein. Und Menschen vertrauen trotz Medienwandel und Digitalisierung immer noch “ihrer” Zeitung und “ihrem” Radiosender / “ihrem” Fernsehsender. Berichten die Medien über E-Commerce-Unternehmen, färbt das Vertrauen der Medien auf den digitalen Händler ab.

Traditionell sind E-Commerce-Unternehmen im Internet-Marketing bzw. Online- Marketing und in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) gut aufgestellt, da dieses a) elementar für ihren Erfolg ist und sie sich b) als Web-Unternehmen hier “zu Hause” befinden. Klassische Kommunikationsmaßnahmen wie Werbung oder PR wird von ihnen häufig nur nebenher betrieben, da sich der Erfolg der Maßnahmen nicht direkt in Klickzahlen oder Conversion-Rates messen lässt. Dabei unterschätzen sie das Potenzial, das gerade diese angeblich als “antiquiert” geltenden Kommunikationsmaßnahmen haben. Wenn ein Neukunde, der den Namen des E-Commerce-Unternehmens bereits gehört hat, bevor er im Internet auf die Webseite des Unternehmens stolpert (also durch gezielte SEO- oder Online-Marketing-Maßnahmen geführt wird), ist viel eher bereit, dort auch tatsächlich Transaktionen abzuschließen. Vertrauen ist und bleibt DIE Währung – nicht nur im Internet.

Synergieeffekte zwischen PR, Reputation Management, Online-Marketing und SEO im E-Commerce

Auf der Kosten-Seite wird zudem häufig ignoriert, dass gerade im E-Commerce-Bereich durch die smarte Verzahnung von PR, Online-Marketing und SEO große Synergie-Effekte bestehen. Ein Beispiel von vielen: Ein noch immer gebräuchliches Instrument der klassischen PR ist die “gute alte” Presseinformation. Der Versand erfolgt zwar mittlerweile fast ausschließlich per E-Mail, aber das Ziel ist das alte geblieben, man will durch sie Journalisten mit Informationen versorgen, die hierüber den Weg in die Medien finden, um die Bekanntheit und das Image zu verbessern. Nur, wenn eine Presseinformation bereits geschrieben ist, warum nutzt man sie dann nicht auch für die Online-PR / Digital Relations und stellt sie bei den Online-Presse- und Informationsportalen ein? Die meiste Arbeit ist mit dem Schreiben und den Freigabeprozessen eh bereits geleistet, da kann man den positiven Effekt der Info-/Presseportale fast nebenher nutzen – die übrigens auch positiv auf das Suchmaschinenranking einzahlen.

Ähnliches gilt für die Pressemappe. Auch hier lassen sich Online und Print wunderbar miteinander verzahnen. Noch größer sind die Synergieeffekte, wenn man das Bildmaterial auch noch berücksichtigt. Für fast jede E-Commerce-Seite muss Bildmaterial von den Produkten erstellt werden. Und dieses Bildmaterial lässt sich wunderbar auch für die Pressemappe und die Pressemitteilungen verwenden. Crossmedia zahlt sich aus.

Betreiber von Websites, Portalen, Shops und E-Commerce-Seiten sollten sich daher genau überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, die “reale Welt offline” zu ignorieren. Und wenn sie sich dafür entscheiden, auch auf klassische Kommunikationsinstrumente zu setzen, dann sollten sie überlegen, wovon sie sich mehr – mehr im Sinne der Kosten-Nutzen-Rechnung – versprechen, von Werbung oder von Public Relations? Zudem sollten sie sich überlegen und/oder beraten lassen, wo die größten Synergieeffekte gehoben werden können, bzw. wo eine Verzahnung der verschiedenen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen am meisten Sinn ergibt.

