Pumps und High Heels 43 in Schleswig-Holstein bei schuhplus

XXL-Schuhhändler mit Filiale im Kaltenkirchener Ohland-Park

Schuhe sind nicht nur für eine gute Mobilität wichtig, sondern stellen heutzutage auch stets ein modisches Statement dar. Besonders für Frauen ist es daher oft eine Herzensangelegenheit nicht nur bequeme, gut passende und praktische, sondern auch ihrem Typ entsprechende, trendige Pumps oder High Heels 43 zu finden. Doch gerade die Suche nach dem eigenen Traummodell in einer bestimmten Größe ist oft beschwerlich und frustrierend. Während Frau in den Medien allerlei Inspiration erhält und nach ganz bestimmten hohen Schuhen Ausschau hält, führt das existierende Angebot in Übergrößen oft zu Enttäuschungen. Daher hat es sich schuhplus zur Aufgabe gemacht, ein breitgefächertes Sortiment an Schuhen – darunter natürlich auch hochhackiges Schuhwerk in 43 oder anderen, noch größeren Größen – in Schleswig-Holstein anzubieten.

Riesige Auswahl High Heels in großen Größen

Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park finden Damen alles, wonach ihr Schuhherz begehrt: eine beeindruckende Auswahl an High Heels 43 und anderen Übergrößen wartet auf glückliche Kundinnen. Fans farbenfroher Schuhe kommen hier ganz auf Ihre Kosten und entdecken wild gemusterte Fußbekleidungen mit niedrigem oder hohem – in jedem Fall aber stabilen – Absatz und raffinierten Details wie beispielsweise bunten Schnallen. Damen, die trotz Übergröße Lust auf High Heels haben, werden bei schuhplus fündig. Ob rockiger Plateaustiefel in angesagtem, matten Schwarz oder aber ein aufregender Overknee-Stiefel aus hochglänzendem Lack mit Frontschnürung, viele Modelle lassen die Trägerin dank schmaler, bis zu 17 cm langer Stilettoabsätze auf schwindelerregender Höhe wandeln und kreieren im Handumdrehen in einen selbstbewussten Vamp-Look.

Trendig und hochwertig: Pumps, die auch in Größe 43 keine Wünsche offenlassen

Neben dem modischen Aspekt wie der richtigen Farbe, dem angesagten Material und dem neuesten Stil, zählt beim Schuhkauf allgemein, besonders aber bei dem Erwerb neuer Pumps 43 und ähnlichen Größen auch die Verarbeitung, der Komfort und die Langlebigkeit der Fußbekleidung. schuhplus achtet darauf, lediglich belastbar verarbeitete Schuhmode von hoher Qualität zu verkaufen und arbeitet mit vielen namhaften Schuhherstellern und bekannten Designern wie J.Renee, Spring Footwear und Gabor zusammen. Bei den von dem Onlinehändler bewusst und aufmerksam ausgewählten Pumps 43 werden edle, widerstandsfähige Obermaterialstoffe wie Nubuk-, Glatt- und Lackleder verwendet. Der Besuch im Kaltenkirchener Ohland-Park lohnt sich also für Damen, die auf der Suche nach hochwertigen und gleichzeitig bequemen Pumps sind.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

