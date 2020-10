Pure Schönheit mit Schnecken im Holiday Inn Lübeck

Neueste Beautytrends beeindrucken im SPA der Wellnesslandschaft

Neueste Beautytrends beeindrucken im SPA der Wellnesslandschaft

New York, Paris, Berlin und nun auch in Lübeck. Der neueste Beautytrend ist eine Gesichtsbehandlung mit lebenden Schnecken, die sanft über das Gesicht gleiten. Diese revolutionäre Anti-Aging-Kur können Gäste neben anderen Wellness- und Massage-Behandlungen nun im SPA des Holiday Inn Lübeck genießen.

„Da sie ein Gespür für die angesagten Trends in der Beauty-Szene hat, freue ich mich, Türkan Elmali und ihr Physiotherapeuten-Team als Partner gewonnen zu haben“, betont Hoteldirektor Christian Schmidt. „Sie bieten ab sofort ihren für Lübeck einzigartigen ‚Snail SPA‘ sowie verschiedene exklusive Massagen auch bei uns an.“ Wissenschaftlich nachgewiesen, enthält das Sekret, das die Schnecke zur Fortbewegung absondert, eine effektive Mixtur aus Proteinen, Antioxidantien und Hyaluronsäure. „Diese Substanzen helfen der Haut Feuchtigkeit zu speichern, Entzündungen zu unterdrücken und abgestorbene Hautzellen zu entfernen“, erklärt Türkan Elmali. „Im Übrigen schätzte diese Behandlung der Arzt Hippokrates schon vor mehr als 2000 Jahren und heutzutage werden beispielsweise in Frankreich Essenzen aus Weinbergschnecken für Cremes und Lotionen verwendet.“

Doch nicht nur die hochwertigen, innovativen Behandlungen haben Christian Schmidt zu der Erweiterung seines Angebotes bewegt. „Die Coronakrise hat natürlich auch den Sektor SPA-Anwendungen und Physiotherapie stark getroffen, da müssen wir zusammenhalten. Denn zu uns kommen derzeit viele Gäste, die lieber innerhalb von Deutschland reisen, als ungewiss in die Ferne zu fliegen. Für die Privatreisenden können wir auf diesem Wege im Wellness-Bereich unsere Servicequalität erhöhen.“ So können die Gäste tagsüber die Weltkulturerbe-Stadt Lübeck und die nahe Ostsee mit ihren kilometerlangen Stränden bei Wind und Wetter erkunden und danach den Pool, die Sauna und eine kosmetische Behandlung oder Massage genießen. Dabei dürfen sie sich auf ein ausgereiftes, mit dem Safeguard-Label ausgezeichnetes Hygienekonzept verlassen, das neben dem Hotel auch den „active club“ umfasst, wo eine genaue Regelung den Zugang beschränkt. So ist zum Beispiel der zeitgleiche Besuch der Sauna nur mit dem Partner oder die alleinige Nutzung des Hotelpools durch eine einzelne Familie vorgesehen – für mehr Sicherheit und Wohlgefühl. „Wer sich danach noch mit Spezialitäten im Kochwerk Lübeck oder mit einem Cocktail an der Bar verwöhnen lässt, braucht doch keine Karibik mehr“, findet Christian Schmidt mit einem Augenzwinkern. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert. Alle kulinarischen Köstlichkeiten können auch außer Haus mit dem „Catering by Kochwerk Lübeck“ mit Kapazitäten bis 2.000 Personen geordert werden – für den puren Genuss.

Bildquelle: Holiday Inn Lübeck