pxMEDIA.de GmbH für die German Web Awards 2022 ausgezeichnet

Die Rostocker Werbeagentur pxMEDIA.de ist einer der Preisträger der German Web Awards 2022.

Die Auszeichnungen werden im Jahresturnus vergeben und küren besondere Leistungen deutschsprachiger Digitalagenturen in ausgesuchten Kategorien.

Eine Auszeichnung mit Prestige

Bereits im Juni 2021 wurde die Vergabe der German Web Awards 2022 bekannt gegeben. So soll den ausgezeichneten Agenturen die Möglichkeit geboten werden, noch in diesem Jahr von einer erhöhten Aufmerksamkeit durch die prestigeträchtige Auszeichnung zu profitieren. Mit einem steigenden Bekanntheitsgrad unter Brancheninsidern kann in Zukunft unter anderem pxMEDIA.de aus Rostock rechnen. Sie darf sich ab sofort mit dem Titel einer der besten deutschsprachigen Digitalagenturen schmücken.

pxMEDIA.de ein Unternehmen mit Qualitäten

Die Full-Service-Werbeagentur legt besonderen Wert auf Individualität, Innovation und Kreativität. Mit ihren auf unterschiedliche Bereiche des Webdesigns und Marketings spezialisierten Mitarbeitern vereint pxMEDIA.de Design, Strategie und mit der eigenen Marke “eyeris” zusätzlich noch Fotografie und Filmproduktion unter einem Dach. Für das erfahrene achtköpfige Team setzt sich das “Konzept Werbung” aus vielen verschiedenen Bausteinen zusammen. So sind die Mitarbeiter bereit, individuelle Kundenwünsche inhaltlich und vom Design als Team gezielt umzusetzen.

German Web Award 2022: Nur wenige schaffen es oben auf die Rangliste

Mehr als 2.000 Teilnehmer haben ihre Unterlagen bei der Ausschreibung für die German Web Awards eingereicht. Sie alle werden bei der Preisvergabe nach einer anfänglichen Qualifikationsrunde in Hinblick auf ihre Angebote in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit nach dem objektiven Leitfaden-Prinzip bewertet. Um zu den Gewinnern zu gehören, musste eine Gesamtpunktzahl von 7,95 von maximal zehn Punkten erreicht werden.

Die pxMEDIA.de GmbH Werbeagentur – überdurchschnittlich gut

Während der Durchschnitt aller Einsendungen mit 6,9 Punkten bekannt gegeben wurde, konnte die pxMEDIA.de GmbH 8,4 Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Die Expertenkommission hat unabhängig von einem Einfluss dritter Parteien anhand einer Sichtung verschiedener Arbeiten der Werbeagentur ihr Urteil gefällt und Kriterien wie modernes Design oder Benutzerfreundlichkeit mit in ihre Bewertung einfließen lassen. Dabei wiegen die einzelnen Bereiche unterschiedlich schwer. Vor der Addition zum Gesamtergebnis wird die Punktzahl der Kundenzufriedenheit mit dem Faktor 2,25, das psychologische Know-how mit 1,75 multipliziert und am Ende mit der Punktzahl für die Kategorie Design zusammengesetzt. Von der unabhängigen Jury der German Web Awards wurde pxMEDIA.de GmbH für ihre herausragenden Fähigkeiten in allen drei Kategorien mit der Ehrung bedacht.

Als Full-Service-Agentur bieten wir einen vielseitigen Service an: von Web über Print, Foto oder Filmproduktion, bis hin zu strategisch durchdachten & geplanten Kampagnen bieten wir mit unserem Team die passende Umsetzung für Ihre Vision an.

Kontakt

pxMEDIA.de GmbH

Michael Selck

Tannenweg 22m

18059 Rostock

–

–

kontakt@pxmedia.de

https://pxmedia.de/