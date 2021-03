Qatar Airways bietet Passagieren unbegrenzten kontaktlosen Zugang zu digitalen Publikationen

Frankfurt, 25. März 2021 – Seit März 2021 ermöglicht Qatar Airways seinen Passagieren den Zugriff auf mehr als 6.000 ausgewählte Magazine und Zeitungen aus aller Welt über die App des preisgekrönten Bordunterhaltungssystems Oryx One. Der Service wird bis zu drei Tage vor und sieben Tage nach dem gebuchten Flug zur Verfügung stehen. Die auf die persönlichen elektronischen Geräte heruntergeladenen Inhalte bleiben dabei in der Bibliothek gespeichert, solange der User die Oryx One Inflight Entertainment App installiert hat. Im Gegensatz zu digitalen Angeboten von anderen Fluggesellschaften brauchen Qatar Airways-Kunden Oryx One zudem nicht verlassen oder zusätzliche Apps herunterladen, um auf die virtuellen Publikationen zugreifen zu können.

Die neue Innovation trägt aber nicht nur zum ohnehin schon hohen Komfort an Bord bei, sie reduziert auch den Abfall von Zeitungen und Magazinen am Boden und während des Fluges um über 1.000 Tonnen pro Jahr.

Ermöglicht wird das kontaktlose digitale Erlebnis durch die Zusammenarbeit von Qatar Airways mit PressReader, dem führenden Anbieter von digitalen Inflight-Publikationsinhalten für die kommerzielle Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen hat derzeit tausende von Medien aus 120 Ländern in mehr als 60 Sprachen in seinem Portfolio.

“Das Erlebnis an Bord von Qatar Airways bleibt der Eckpfeiler unseres weltbekannten Fünf-Sterne-Services. Unsere Partnerschaft mit PressReader bietet nicht nur eine COVID-sichere, berührungslose Unterhaltungsoption, die das Erlebnis unserer Passagiere an Bord weiter verbessert, sondern unterstützt auch unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit, das für uns weiterhin einen wichtigen Schwerpunkt darstellt”, freut sich Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker über den neuen Service.

Salam Al Shawa, Qatar Airways Senior Vice President Marketing & Corporate Communications, ergänzt: “Wir haben mit PressReader die perfekte digitale Lösung gefunden, mit der wir unseren Kunden die sichere und kontaktlose Möglichkeit bieten, auf tausende namhafte globale Magazine und Zeitungen zuzugreifen. Darüber hinaus können wir unseren Papierverbrauch signifikant reduzieren.”

Auch Alex Kroogman, Chief Executive Officer der PressReader Group of Companies, freut sich über die Kooperation: “Wir fühlen uns geehrt, Kunden von Qatar Airways Qualitätsjournalismus und ein überragendes Leseerlebnis anbieten zu können, und dies zu 100 Prozent kontaktlos – vor, während und nach dem Flug.”

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

