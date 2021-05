Qatar Airways Privilege Club: Sammlung von Qmiles um Hotels und Mietautos erweitert

Frankfurt, 6. Mai 2021 – Qatar Airways ermöglicht den Mitgliedern seines Privilege Clubs

nun auch das Sammeln von Qmiles in über 350.000 Hotels und bei mehr als 20.000 Autovermietungen weltweit. Mit Hotel & Car Rewards können Vielflieger ihre Meilen zudem in 5-Sterne-Hotels wie dem Sharq Village & Spa in Doha, dem InterContinental London Park in London oder dem Le Royal Monceau in Paris einlösen sowie Mietautos in aller Welt bei Marken wie Avis, Budget und Sixt buchen. Mitglieder des Privilege Clubs sammeln außerdem Qmiles bei jeder Reisebuchung, die sie mit Bargeld tätigen.

“Qatar Airways ist ständig bemüht, den Mitgliedern des Privilege Clubs noch mehr Vorteile und Annehmlichkeiten anzubieten. Das Sammeln von Qmiles mit Hotel & Car Rewards ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, das Angebot für unsere geschätzten Mitglieder weiter zu verbessern”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Rob MacLean, CEO von Points, einem führenden Unternehmen für Kundenbindungstechnologien, das Hotel & Car Rewards für Qatar Airways verwaltet, begrüßt die Neuigkeit ebenfalls: “Wir freuen uns, die Partnerschaft mit dem Qatar Airways Privilege Club seit der Implementierung unserer ersten Produktintegration vor knapp einem Jahr auszubauen und den treuen Kunden der vielfach ausgezeichneten Fluggesellschaft mehr Service denn je zu bieten.”

Vergangenes Jahr war der Privilege Club von Qatar Airways eines der ersten Airline-Treueprogramme, das seinen Mitgliedern den Schutz des aktuellen Status um bis zu 12 Monate gewährte, der nun bis zum 31. Dezember 2021 verlängert wurde. Zudem wurde die für Prämienmflüge benötigte Anzahl an Qmiles um bis zu 49 Prozent gesenkt, die Buchungsgebühr für diese abgeschafft und die Gültigkeit des Meilen-Guthabens auf 36 Monate verlängert.

Am Hamad International Airport genießen Privilege Club-Mitglieder die luxuriösesten Lounges der Welt. Platin-Mitglieder, die in der Business Class reisen, können den exzellenten Service in der Al Safwa First Class Lounge mit zwei Begleitpersonen erleben, sie sind aber auch berechtigt, die Lounge mit einem Economy Class-Ticket zu nutzen. Gold-Mitglieder entspannen sich in der Al Mourjan Business Lounge mit einer Begleitperson und Vielflieger mit Silber-Status haben als Einzelperson Zutritt. Alle Privilege Club-Mitglieder, die auf Prämienflügen in der Business Class reisen, sind in der Al Mourjan Business Lounge willkommen.

Der Qatar Airways Privilege Club ist das offizielle Vielfliegerprogramm der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und wurde kürzlich beim Frequent Traveller Award mit dem Titel “Bestes Prämienprogramm 2020” in den Regionen Naher Osten, Asien und Ozeanien ausgezeichnet.

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

Firmenkontakt

Qatar Airways

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Qatar Airways