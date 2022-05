QBE ernennt Beatriz Valenti zur Director of Insurance, QBE Europe

Düsseldorf, 04. Mai 2022 – Beatriz Valenti übernimmt Mitte Juni die Rolle als Director of Insurance bei QBE Europe von Andrea Brock, Hauptbevollmächtigte der QBE Europe SA/NV, die diese Position interimistisch innehatte. Valenti wird zukünftig an Cecile Fresneau, Managing Director – Insurance, berichten und mit ihrem Dienstsitz in Barcelona den weiteren Ausbau des Portfolios von QBE in Europa leiten. Damit reiht sich eine weitere Frau in die Führungsriege bei QBE ein.

Beatriz Valenti war zuvor bei der Zurich tätig, wo sie in den letzten 20 Jahren zahlreiche Positionen innehatte. Zuletzt arbeitete sie als Head of Commercial Spain/CEO Global Corporate Spain. Davor sammelte sie wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Underwriting und Client Management und war unter anderem Head of Relationship Corporate Customers (Global Corporate EMEA), Head of Middle Market Proposition (EMEA) und Head of Financial Lines and International Business (Global Corporate Spain). Nachdem sie einige Zeit bei Marsh in Spanien und Marsh & McLennan UK verbracht hat, konnte Beatriz Valenti auch Erfahrungen im Broking sammeln.

„Ich freue mich, Beatriz in einer Zeit im Team begrüßen zu dürfen, in der wir ehrgeizige und aufregende Pläne für Europa haben. Ihre Erfolgsbilanz, Erfahrung und ihr Führungsstil machen Beatriz zu einer hervorragenden Ergänzung unseres Teams, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagt Cecile Fresneau, Managing Director – Insurance.

Beatriz Valenti freut sich sehr darauf, auf den hervorragenden Grundlagen von QBE in Kontinentaleuropa aufzubauen: „QBE hat ehrgeizige Pläne für Europa, von denen einige bereits Gestalt annehmen, und ich freue mich darauf, all meine Energie, Leidenschaft und Mühe in die Umsetzung der Wachstumsagenda von QBE und die Zusammenarbeit mit großartigen Menschen zu investieren.“

Andrea Brock, die bis zum Antritt von Valenti noch als Interim Europe Executive Director fungiert, wird sich zukünftig wieder mehr auf Ihre Rolle als General Manager des deutschen Geschäfts fokussieren. „Beatriz wird mit ihrer bisherigen Erfahrung eine sehr gute Ergänzung des Teams sein und diese Position bestens besetzen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, zusätzlich interimistisch die Rolle des Executive Director Continental Europe zu übernehmen und QBE damit auch in diesem Bereich voranzubringen“, so Andrea Brock.

Über QBE

Die QBE Insurance Group gehört weltweit zu den größten Versicherern und Rückversicherern und bietet ihren Kunden Versicherungsschutz in mehr als 150 Ländern. QBE hat 2007 in Düsseldorf eine Niederlassung eröffnet und unterhält Repräsentanzen in München und Hamburg. Mit umfassenden Produkten und großem Fachwissen ist QBE in der Lage, ein breites Spektrum an Unternehmensrisiken abzudecken und auch für die komplexesten Fälle Lösungen zu finden.

