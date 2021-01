Qlik und Databricks: Noch mehr Nutzen aus Datenpools dank SQL-Analytics-Integration

Erweiterung der strategischen Partnerschaft von Qlik und Databricks sorgt für noch mehr Datenwert innerhalb der Qlik End-to-End Plattform

Düsseldorf, 13. Januar 2021 – Der Data Analytics-Spezialist Qlik erweitert seine strategische Partnerschaft mit Databricks und integriert dazu die neu eingeführte SQL-Analytics-Funktion in die Qlik End-to-End Plattform. Die bewährte Data Integration Plattform von Qlik wird so um einen weiteren Aspekt der Datenintegration ausgebaut und gewährleistet damit auch volle Funktionalität in der Lakehouse-Architektur von Databricks. Die umfassenden Datenintegrations- und Analytics-Möglichkeiten des Qlik End-to-End-Ansatzes lassen sich so noch einfacher nutzen. Das steigert beträchtlich den realen Geschäftswert von Datenpools in Organisationen aller Art und Größe.

Optimiertes BI-Erlebnis über alle Datenpools hinweg

“Die strategische Partnerschaft von Databricks und Qlik hilft Anwendern, den Wert ihrer Daten zu maximieren und innerhalb einer modernen Plattform voll auszuschöpfen”, so Michael Hoff, SVP of Business Development and Partners bei Databricks. “Mit SQL Analytics finden Datenintegration und -analyse mit dem gesamten Qlik-Portfolio innerhalb der Lakehouse-Architektur von Databricks statt, so dass Kunden von einem optimierten BI-Erlebnis profitieren.”

Durch die Integration von SQL Analytics können Daten aus Lakehouse nun noch einfacher in die Vorbereitung und Analyse von Daten in Lösungen der Qlik-Plattform einbezogen werden. Databricks und Qlik Sense greifen damit nahtlos ineinander und helfen beim Realisieren von datenbasiertem Geschäftswert über alle Datenquellen hinweg. SQL-Daten aus Databricks-Architekturen finden damit Eingang in alle Qlik-Lösungen und können ohne Hürden noch schneller in performante und dynamische Echtzeit-Analysen integriert werden. Ein hoher Automatisierungsgrad garantiert eine effektive Data-Lake-Pipeline und sichert die Verfügbarkeit von Echtzeit-Daten für konkret umsetzbare Geschäftseinsichten.

Datenbasierte Geschäfts-Chancen effektiv nutzen

“Viele Kunden suchen nach gemeinsamen Lösungen, die ihren ganzen Daten- und Analytics-Lebenszyklus adressieren”, so Wolfgang Kobek, SVP EMEA bei Qlik. “An jedem Punkt der Daten-Wertschöpfungskette können Anwender nun die Datenintegrations- und Analytics-Lösungen der End-to-End-Plattform von Qlik vollständig mit ihrer Databricks-Umgebung kombinieren. Vom Zugang zu Daten über deren Integration und Transformation bis hin zum realen Geschäftswert können Unternehmen nun noch effektiver datenbasierte Geschäftschancen für sich nutzen.”

Diese Pressemeldung als PDF.

Über Qlik

Qlik® hat eine Vision: Eine datenkompetente Welt, in der jeder mit Daten und Analysen Entscheidungsprozesse optimieren und komplexe Probleme lösen kann. Die cloudbasierte End-

to-End-Plattform für Echtzeit-Datenintegration und -analyse von Qlik schließt die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen. Durch die Umwandlung von Daten in Active Intelligence sind Unternehmen in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, Umsatz und Rentabilität zu steigern und Kundenbeziehungen zu verbessern. Qlik ist in über 100 Ländern für mehr als 50.000 Kunden weltweit tätig.

Neueste Informationen rund um Qlik für die DACH-Region finden Sie auch auf Twitter sowie auf YouTube oder Sie abonnieren die Neuigkeiten auf XING.

© 2020 QlikTech International AB. Alle Rechte vorbehalten. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting™, Qlik Connectors™, Qlik GeoAnalytics™ und die QlikTech-Logos sind eingetragene Warenzeichen von QlikTech International AB und wurden in zahlreichen Ländern registriert. Alle anderen hier verwendeten Marken und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Firmenkontakt

Qlik Tech GmbH

Alexander Klaus

Niederkasseler Lohweg 175

40574 Düsseldorf

0211/58668-0

MediaContact@qlik.com

http://www.qlik.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089/41959953

qlik@maisberger.com

http://www.maisberger.de