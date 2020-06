Qlik zeichnet globale und regionale Partner aus

Jährlich vergebene Auszeichnungen honorieren herausragende Leistungen und Innovationen für gemeinsamen Kundenerfolg

Düsseldorf, Juni 2020 – Qlik, der führende Data-Analyst-Spezialist, hat die Gewinner der jährlichen Global und Regional Partner Awards bekannt gegeben. Die Auszeichnungen würdigen die exzellenten Leistungen der Qlik Partner Community in verschiedenen Kategorien.

“Wir sind stolz darauf, unsere Qlik-Partner für ihre großartige Leistung auszuzeichnen, die sie 2019 erbracht haben”, so Chris Moore, Senior Vice President of Global Partners and Alliances von Qlik. “Der Bedarf von Unternehmen an Daten- und Analyselösungen wächst, denn mit diesen sind sie in der Lage, einen größeren Wert aus ihren Daten zu generieren. Unser Partnerprogramm und unser Ökosystem halfen Qlik letztes Jahr dabei, diese Entwicklung zu nutzen. Das globale Partnernetzwerk hat wesentlich dazu beigetragen, die Verbreitung von Qlik über die Cloud voranzutreiben und das Interesse für unsere Datenintegrationsangebote weiter zu steigern. So können wir unsere Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung von End-to-End-Datenstrategien unterstützen.”

“Von Qlik zum Technologiepartner des Jahres gewählt zu werden zeigt unseren Kunden, dass sie mehr und mehr von unserem gemeinsamen Leistungsversprechen profitieren, Analytics in der Cloud zu ermöglichen”, so John “JG” Chirapurath, General Manager, Azure Data, KI und Edge bei Microsoft. “Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Denn mit Qlik Data Integration können wir die Lieferung von analysebereiten Daten an Azure Data Services beschleunigen. Dies hilft den Kunden, mehr Wert aus ihren Daten zu schöpfen.”

Gewinner der Global Partner Awards:

– Technology Partner of the Year: Microsoft

– Technology Partner Innovation: Snowflake

– Corporate Social Responsibility Partner of the Year: Deloitte

– MSP Partner of the Year Award: Deloitte

– Solution Provider Partner Innovation: Mehrwerk

– System Integrator Partner Innovation: Cognizant

Gewinner der EMEA Partner Awards:

– New Partner of the Year: eCraft

– Solution Provider of the Year: Inform GmbH

– OEM Partner of the Year: Synertrade

– Authorized Reseller of the Year: Effeqt

Die Auszeichnungen wurden bei der Qlik Virutal Partner Awards Ceremony verliehen. Diese sehen Sie hier.

Über Qlik

Qlik® hat eine Vision: eine datenkompetente Welt, in der jeder Daten nutzen kann, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und auch schwierigste Probleme und Herausforderungen zu lösen. Nur Qlik bietet End-to-End- sowie Echtzeit-Lösungen für Datenintegration und -analyse an. Sie unterstützen Organisationen dabei, in ihre Daten einzutauchen und diese in echten Geschäftswert zu transformieren. Qlik hilft Unternehmen, mit Daten führend zu sein, um das Kundenverhalten besser zu verstehen, Geschäftsprozesse neu zu erfinden, neue Umsatzquellen zu erschließen und Risiko und Ertrag in Einklang zu bringen. Qlik ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterstützt über 50.000 Kunden auf der ganzen Welt.

