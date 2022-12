QOSSMIC vergrößert sein Leistungsspektrum

Neues Tochterunternehmen pro.volution bringt noch mehr Software-Expertise für ganzheitliche Produktentwicklung ins Portfolio

Köln, 12.12.2022 – QOSSMIC und pro.volution geben ihren Zusammenschluss bekannt: Unter dem Namen QOSSMIC Application Development GmbH erweitert pro.volution als Tochter ab sofort das Portfolio von QOSSMIC rund um professionelle Software-Entwicklung. Auf der gemeinsamen Onlinepräsenz qossmic.com stellen die Kölner Softwareexperten jetzt ihr ganzheitliches Leistungspaket vor.

Bereits seit März 2022 teilen sich QOSSMIC und pro.volution gemeinsame Büroräume, nun gehen sie noch einen Schritt weiter. Die Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen ergänzen sich zukünftig ideal: QOSSMIC unterstützt die Entwicklungsteams seiner Kundinnen und Kunden weiterhin in deren eigenen Projekten mit seiner langjährigen Symfony-Expertise. Die QOSSMIC Application Development erweitert das Angebot um den Bereich Softwareentwicklung mit Symfony und React als Gesamtpaket. Unternehmen, die das gesamte Leistungsspektrum aus Beratung, Training und ganzheitlicher Software- und Produktentwicklung benötigen, finden dies ab sofort unter der Dachmarke QOSSMIC.

„Gemeinsam mit pro.volution ist es uns möglich, vollständige Produkt-Teams zu bilden. Das ist eine großartige Ergänzung unserer Expertise für Trainings, Architektur und Entwicklungsunterstützung und bedeutet geballtes Know-how für unsere Kundinnen und Kunden! Zudem macht es einfach Spaß, sich mit Menschen zu verbinden, die das gleiche Mindset haben. So können wir voneinander lernen und zugleich eine richtig gute Zeit zusammen haben“, erklärt Alexandra Sticht, Geschäftsführerin von QOSSMIC.

Die pro.volution GmbH wurde 2015 als Teil der pro. Gruppe mit der TV Produktion pro TV und der Internet Agentur pro in space gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen als Dienstleister für die Software-Entwicklung komplexer Webanwendungen etabliert. Dazu gehören die agile Arbeitsweise, der Entwurf der Anwendungen und automatisiertes Testing genauso wie der Einsatz von Frameworks wie Symfony und React. Rund 22 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hier für Kunden wie Chefkoch, Edeka Rhein Ruhr, GS1 und Fortuna Köln tätig.

„Wir freuen uns, zukünftig gemeinsam mit QOSSMIC unseren Kunden noch ganzheitlicher in ihren langfristigen Software-Entwicklungen helfen zu können“, so Gero Duppel, Geschäftsführer von QOSSMIC Application Development.

Unter anderem ist die Open Source Software Symfony für beide Unternehmen eine wichtige Basis, um für ihre Kunden ganzheitliche Softwareprodukte in den Bereichen Front- und Backend sowie DevOps und Automation zu entwickeln.

QOSSMIC zählt als IT-Beratungsunternehmen zu den führenden Symfony- und PHP-Experten Deutschlands. Das Unternehmen ist aus der 2011 gegründeten SensioLabs Deutschland hervorgegangen, die mit der Mission angetreten war, Symfony im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Herzstück der QOSSMIC GmbH bleibt Symfony, weitere Open-Source-Technologien ergänzen das Portfolio. Mit seinen 28 Mitarbeitenden führt das Unternehmen Projekte für und mit Kunden wie Quentic, Tonies und Jacques“ durch.

Über QOSSMIC

Das IT-Beratungsunternehmen QOSSMIC ( www.qossmic.com) zählt seit über zehn Jahren zu den führenden Spezialisten für die auf PHP basierende Open Source Software Symfony. Das Unternehmen ist an den Standorten Köln und Berlin mit eigenen Büros vertreten und steht unter Leitung von Alexandra Sticht und Thomas Fräger. Mit seinem Leistungsangebot stellt QOSSMIC hiesigen Unternehmen die Expertise in der Arbeit mit Symfony zur Verfügung und verschafft direkten Zugang zu den weltweit besten Symfony-Entwicklern und Freelancer-Ressourcen deutschlandweit. Des Weiteren gehören auch Leistungen wie Workflow-Optimierung, Frontend-Entwicklung mit JavaScript-Stacks und DevOps-Beratung zum Angebot von QOSSMIC. Die QOSSMIC Application Development – ehemals pro.volution – ergänzt das Portfolio seit November 2022 unter der Leitung von Gero Duppel und Patrick Dyckerhoff um den Bereich Produktentwicklung. QAD stellt Entwickler-Teams für komplexe Webanwendungen mit den Frameworks Symfony und React und bringt unter anderem langjährige Expertise in den Bereichen Anforderungsanalyse, Konzeption und agile Umsetzung für FullStack Web-Apps sowie DevOps, Design und Usability in das Unternehmen.

Bildquelle: @Tom_Hafner