Quadient stellt die Cloud-basierte Kundenkommunikationsmanagement-Lösung Inspire Evolve vor und setzt damit seine SaaS-Strategie fort

Paris, 4. Mai 2021

Quadient (Euronext Paris: QDT), führender Anbieter von Lösungen zur Verbesserung der Kundenkommunikation über digitale und physische Kanäle, hat heute die weltweite Markteinführung von Inspire Evolve bekannt gegeben, einer leistungsstarken Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für das Kundenkommunikationsmanagement (CCM). Die Lösung unterstützt eine schnelle Unternehmenstransformation, indem sie es allen Mitarbeitern unabhängig von ihren technischen Kenntnissen ermöglicht, Kundenkommunikation ohne Hilfe der IT-Abteilung zu steuern. Mit Inspire Evolve kann die Kundenkommunikation von den einzelnen Geschäftsbereichen in der Cloud gepflegt und in dem Moment angepasst und bereitgestellt werden, in dem sie benötigt wird.

Inspire Evolve erfüllt die wachsende Nachfrage nach einer leistungsstarken Cloud-basierten Kundenkommunikationslösung, die sich leicht in vorhandene Technologien integrieren lässt und diese optimiert, minimale Implementierungszeit erfordert und Teams hilft, schnell sichere, personalisierte und kundenzentrierte Kommunikation zu entwerfen und bereitzustellen.

“Wie kürzlich bei der Präsentation der zweiten Phase unseres Strategieplans vorgestellt, wird Quadient mehr Cloud-Lösungen auf Abonnementbasis auf den Markt bringen, da Unternehmen ihre Einführung digitaler Lösungen beschleunigen müssen, um den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb sicherzustellen”, so Geoffrey Godet, CEO von Quadient. “Quadient ist in der Branche für seine starke Vision und erfolgreiche Umsetzung im Kundenkommunikationsmarkt bekannt. Mit Inspire Evolve bauen wir unser Portfolio für die intelligente Automatisierung der Kommunikation weiter aus und bringen eine starke Innovation auf den Markt, die unseren Kunden in verschiedenen Segmenten und Ländern hilft, ihre Kundenkommunikation flexibel und agil zu verwalten.”

Die Quadient Inspire-Lösungssuite ist die einzige auf dem Kundenkommunikationsmarkt, die lokale, rein SaaS-basierte und hybride Lösungen umfasst. Inspire Evolve ist eine eigenständige Lösung in der Inspire-Suite, zu der auch Inspire Flex (eine lokal und in hybriden Clouds nutzbare CCM-Lösung) und Inspire Journey (eine SaaS-Lösung für Customer Journey Mapping und Orchestrierung) gehören.

“Im Rahmen seiner Communications-as-a-Service (CaaS)-Strategie arbeitet Quadient daran, eine vollständige End-to-End-Plattform für digitale Kundenerlebnisse auf den Markt zu bringen, mit der Unternehmen Omnichannel-Kundenkommunikation in jeder Phase des Lebenszyklus in großem Umfang erstellen können”, so Kaspar Roos, Gründer und CEO von Aspire, einer auf CCM und digitale Kundenerlebnisse spezialisierten IT-Strategieberatung. “CCM-Einkäufer wechseln zu Cloud-Angeboten, um Betriebskosten zu senken und zugleich die Produktivität und die Skalierbarkeit zu erhöhen.”

Inspire Evolve besteht aus vier integrierten Komponenten – Inhaltserstellung, Front-Office, Generierung und Archivierung – die zusammen ein sicheres, nahtloses Kundenerlebnis bieten. Mit Inspire Evolve können Unternehmen:

-Kommunikation in Rekordzeit transformieren. Inspire Evolve vermeidet unnötige Komplexität durch intelligente Kommunikation, einschließlich individueller, anlassbezogener SMS und E-Mails.

-Fachanwendern helfen, kundenzentrierte Inhalte zu entwerfen. Mit Inspire Evolve können Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit personalisierte Mitteilungen erhalten. Inhaltsersteller entwerfen Kommunikation nach Branding- und Personalisierungsregeln und nutzen Freigabe-Workflows, um Vorgaben des Front-Office einzuhalten.

-Sicher und schnell Verbindung aufnehmen. Inspire Evolve ruft Daten aus beliebigen Quellen ab, bietet Skalierbarkeit und erfüllt Sicherheitsanforderungen, um personalisierte, individuelle Kommunikation zu erstellen. Integrierte Compliance- und Sicherheitszertifizierungen beziehen sich unter anderem auf HITRUST v9.1, SOC2 Typ 11, HIPAA und die DSGVO.

-IT-Mitarbeitern Zeit für wichtige Aufgaben sparen. Da Inspire Evolve in der Quadient Cloud gehostet wird, müssen Ihre IT-Mitarbeiter nie wieder selbst Software-Upgrades durchführen und haben mehr Zeit für strategische Transformationsprogramme.

“Auch aufgrund der COVID-19-Pandemie müssen Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen ihre Fähigkeit verbessern, sofort digital mit Kunden zu interagieren. Dies bedeutet eine Wachstumschance, aber auch eine Anforderung, die nicht ignoriert werden kann”, so Chris Hartigan, Chief Solution Officer CXM von Quadient. “Quadients umfassendes End-to-End-Portfolio für die intelligente Automatisierung der Kommunikation ermöglicht es Unternehmen, in jeder Phase ihres Unternehmenswachstums die notwendige Omnichannel-Kundenkommunikation zu erstellen. Es bietet den agilen Unternehmen von heute leistungsstarke Lösungen, die sich leicht in vorhandene Technologien integrieren lassen und diese optimieren – und das mit minimalen Implementierungszeiten.”

Über Quadient®

Quadient unterstützt mehrere Hunderttausend Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben. Der Fokus liegt auf drei Kernbereichen der modernen Kundeninteraktion: der intelligente Automatisierung von Kundenkommunikation, Paketschließfachlösungen und Mailinglösungen. In diesen Feldern entwickelt Quadient innovative Lösungen, die relevante, personalisierte und wertvolle Kundenerlebnisse schaffen. Quadient ist im Compartment B der Euronext Paris (QDT) notiert und ist Teil des CAC® Mid & Small und EnterNext® Tech 40 Index.

