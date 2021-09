QualiChem Xtreme Cut 290 verzichtet auf Entschäumer

Schaumbad bleibt aus, Schmierleistung steigt

Im Sortiment der Graushaar GmbH findet sich jetzt auch ein Kühlschmierstoff von QualiChem, dessen Rezeptur keinen Entschäumer enthält. Dennoch bildet der Kühlschmierstoff Xtreme Cut 290 keinen oder nur sehr wenig Schaum. Großer Vorteil des Kühlschmierstoffs ist seine universelle Nutzbarkeit. Über einen weiten Bereich an unterschiedlichen Wasserhärten und selbst bei Druckwerten von bis zu 180 bar, die beispielsweise beim Tieflochbohren erreicht werden, bleibt eine Schaumbildung aus. Damit lässt sich der KSS Xtreme Cut 290, der von der Graushaar GmbH vertrieben wird, in zahlreichen Anwendungen wirtschaftlich einsetzen.

“Nachteil der Entschäumer in Kühlschmierstoffen ist, dass die Partikel am Material haften und schnell ausgetragen werden. Als Folge muss die Chemikalie nachdosiert werden, die Kosten steigen. Diese Spirale wird durch Xtreme Cut 290 durchbrochen”, erklärt Markus Graushaar, Geschäftsführer der Graushaar GmbH und Experte für Kühlen und Schmieren. Ein weiterer Nachteil der zusätzlichen Entschäumer im Kühlschmierstoff liegt darin, dass die Partikel am Metallschlamm haften und sich häufig auch am Boden des Tanks absetzen. Die gewünschte Wirkung wird damit vermindert oder bleibt aus. Die Formulierung des QualiChem Kühlschmierstoffs verhindert diesen Effekt. Selbst bei innen gekühlten Werkzeugen und hohen Drücken wird die Schaumbildung zuverlässig verhindert.

Weitere Informationen unter www.graushaar.de

Graushaar ist der Spezialist für Kühlen und Schmieren. Das Unternehmen vertritt mit Master Fluid Solutions einen der Pioniere im Bereich Kühlschmiermittel. Als exklusiver Partner für Deutschland vertreibt Graushaar darüber hinaus Diedron Filtertechnik. Zahlreiche kleine, mittelständische und große Unternehmen vertrauen auf die umfassende Erfahrung der Graushaar Experten im Bereich der mechanischen Metallbearbeitung und der Kunststofftechnik. www.graushaar.de

