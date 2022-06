Qualität hat ihren Kreis

Qualitätsregelkreis, Begriff

Unternehmen werben oft mit der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Hinter den Kulissen und für Verbraucher unsichtbar wird die Qualität über einen Qualitätsregelkreis gesteuert. Da das Thema prüfungsrelevant ist, erklärt Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert in seinem kostenlosen Schulungsvideo die Begrifflichkeit und Zusammenhänge. Dazu gibt er Tipps für eine schrittweise Lösungsgenerierung.

Wo Qualität als Produkt- oder Dienstleistungsmerkmal gefordert wird und möglicherweise dauerhaft sichergestellt sein soll, macht es Sinn, diese Qualität fortlaufend zu überprüfen. Dies ist die Aufgabe der Qualitätssicherung. Ein wesentliches Element der Qualitätssicherung ist der Qualitätsregelkreis.

Die Prüfungsfrage „Was ist ein Qualitätsregelkreis?“ kommt zwar sehr einfach daher, hat aber durchaus ihre Tücke. Diese besteht in dem Hilfsverb „ist“. Um diese Klippe zu umschiffen, gibt es zwei Möglichkeiten

-Entweder man ersetzt das „ist“ durch ein anderes Verb: Was „macht“, was „tut“, was „bewirkt“, was „… will erreichen“,

-oder man baut sich hier durch ein Substantiv eine Brücke.

Begriff „Prozess“ als Brücke zum Begriff „Qualitätsregelkreis“

Im Folgenden wird der letztere Weg aufgezeigt:

-„… ist ein Prozess?“ dient als Trittstein, um schrittweise die Brücke zum Inhalt zu bauen:

-Eine mögliche Antwort würde dann beispielsweise beginnen mit der Floskel „Ein Qualitätsregelkreis ist ein Prozess…“,

-Im nächsten Schritt könnte folgen: „…der …“, oder in dem Fall ist es „… in dem …“

-Es folgt die Charakterisierung: „strukturiert“ oder auch „systematisch“

-und abschließend die Aktion: „Soll und Ist verglichen werden.“

-Ergänzend könnte man noch hinzufügen: „Bei Abweichungen zwischen Soll und Ist werden Korrekturmaßnahmen eingeleitet.“

Eine mögliche Antwort auf die Prüfungsfrage könnte somit lautenbeantworten: „Ein Qualitätsregelkreis ist ein Prozess, in dem strukturiert oder systematisch Soll- und Ist-Werte verglichen werden. Bei Abweichungen werden Korrekturmaßnahmen eingeleitet.“

Das komplette, kostenlose Video “ Qualitätsregelkreis, Begriff“ finden interessierte Leser auf der Video-Plattform YouTube. Weitere Hinweise zu diesem und vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Themen finden sich ebenfalls auf der Webseite des Unternehmens ( http://mariusebertsblog.com/).

Dr. Marius Ebert ist Deutschlands Schnell-Lernexperte. Sein Schnell-Lernsystem für betriebswirtschaftliche Themen ermöglicht eine schnelle Vorbereitung auf IHK-Prüfungen, wie z.B. Betriebswirt/in IHK, Wirtschaftsfachwirt/in IHK, Technischer Fachwirt/in und diverse Mesterberufe, wie z.B. Industriemeister/in IHK.

