Qualitätssprachendienste Deutschlands e.V. präsentiert erste Marktstudie der deutschen Übersetzungsbranche

Bremen, 15.09.2020 – Der Verband der deutschen Übersetzungsunternehmen, Qualitätssprachendienste Deutschlands e.V. hat zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Übersetzungsbranche eine Marktstudie anfertigen lassen. Dabei ist Deutschland der größte Markt für Übersetzungs- und Lokalisierungsdienstleistungen in der Europäischen Union. Die Ergebnisse der Studie werden am 17.09.2020 in einem Online-Event vorgestellt.

Jährlich werden in Deutschland über 1,25 Milliarden Euro mit Übersetzungen erwirtschaftet. 1650 Sprachdienstleister und mehr als 8.000 freiberufliche Übersetzer agieren auf diesem Markt. Über 60% des Umsatzes werden dabei von mittelständischen Unternehmen erwirtschaftet.

Die Übersetzungsbranche im Wandel

COVID19 und die voranschreitende Digitalisierung zwingen auch die Übersetzungsbranche zu einem starken Wandel. Aber das sind nicht die einzigen Faktoren, die die Entwicklung der Branche beeinflussen werden. Gerade Aufträge aus dem Medizin- oder Softwarebereich spielen zukünftig eine Schlüsselrolle.

Mit dem Blick auf aktuelle Zahlen will der QSD (Qualitätssprachendienste Deutschlands e.V.) den Marktteilnehmern die Grundlagen für zukünftige Entscheidungen liefern. Die Ergebnisse der Studie werden am 17.09.2020 ab 15:00 präsentiert. Anschließend findet ein Online-Networking-Event statt.

Inhalt & Teilnahme

Die Online-Veranstaltung richtet sich an vor allem an Vertreter der deutschen Sprachindustrie, Vertreter von Übersetzungsunternehmen oder unternehmensinterner Übersetzungsabteilungen, aber auch an Technologieunternehmen, Sprachexperten und Wissenschaftler. Es werden 100-200 Teilnehmer erwartet.

Die Teilnahme am Online-Event und der darauffolgenden Networking-Veranstaltung kostet 45€. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Teilnehmer von Unternehmen, die die vom QSD bereitgestellte Umfrage ausgefüllt haben, dürfen kostenlos daran teilnehmen. Die Ergebnisse der Studien werden in englischer Sprache präsentiert. Automatisch generierte deutsche Untertitel sind verfügbar. Die Online-Networking Veranstaltung wird in Deutsch und Englisch angeboten.

Der QSD, Qualitätssprachendienste Deutschlands e.V., ist der Zusammenschluss mittelständischer deutscher Unternehmen der Sprachdienstleistungsbranche. Ein Ziel des Verbandes ist es, im unübersichtlichen Übersetzungsmarkt über den Faktor Qualität aufzuklären und Orientierung zu geben. Die Mitglieder des QSD haben sich dem Thema Qualität und Qualitätssicherung verschrieben, denn von der Qualität der Übersetzungsleistungen kann der internationale Erfolg eines Unternehmens abhängen. Umgekehrt kann der Ruf der gesamten Branche Schaden nehmen, wenn die Übersetzungsqualität nicht stimmt.

