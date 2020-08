Qualitative und vielseitige Pizzakartons von Pack4Food24

Pizzakartons sind wohl in allen Varianten die unersetzbarste Lösung im Take Away und Lieferservice der beliebten italienischen Spezialität.

Die Pizza zählt weltweit wohl zu den beliebtesten Produkten im Delivery Bereich, und auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz gibt es kaum einen Ort, in den man sich keine der belegten Teigscheiben, bzw. im Fall der Calzone Pizza natürlich gefüllte Teigtaschen, liefern lassen kann.

Wie bei jeder Speise im Take Away oder Lieferservice muss natürlich auch die Pizza für den sicheren, frischen Transport verpackt werden, und hier haben sich Pizzakartons, bzw. Pizzaboxen nicht nur durchgesetzt, sie sind schier nicht mehr wegzudenken, auch wenn manche Konzepte bereits Versuche mit der kartonfreien Zustellung durchgeführt haben. Letztlich führt nicht viel am praktischen, und auch umweltfreundlichen Pizzakarton aus Kraftpapier vorbei, und so ist es klar, dass dieser zur obligatorischen Ausstattung in Pizzeria, Pizzabistro und Pizza Lieferservice gehört.

Fachhändler wie der Großhandelsspezialist Ragaller oder das zur Ragaller Gruppe gehörende B2B Onlineportal Pack4Food24.de bieten Gastronomen und gastronomischen Unternehmen ein breites Portfolio an Pizzakartons und Pizzaverpackungen für den Lieferservice. Neben zahlreichen typischen Größen zählen auch verschiedene Motive aber auch diverse Varianten, wie z.B. für Pizza Calzone, oder auch ein einzelnes Pizzastück, das sogenannte Pizza Slice, zum umfangreichen Angebot der Verpackungsprofis. Und selbst wenn die Auswahl an Standarddrucken einmal nicht ausreicht, können die Pizzaboxen auch mit dem eigenen Wunschmotiv oder Werbedesign bedruckt werden.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

