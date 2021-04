Qualitative Werbebanner, über 50% günstiger!

inkl. Druck, rundherum randverstärkt, Ösen alle 50cm, 2 Jahre Garantie!

Sehr gute Geschäftslage für MeshBanner24.de in Hamburg

Gute Stimmungslage in verschiedenen Gewerbe wirkt sich spürbar auf den Absatz von Werbebannern des Hamburger Druckanbieters aus.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen qualitativ hochwertige Wetterfeste Werbeplanen aus dem Material Mesh-Plane (Luftdurchlässig) 300 g/m² oder PVC 480 g/m² (B1-Brandschutz-Zertifikat, Hitzebeständigkeit, hoher UV-Belastung fähig) mit brillianter hervorragende Latex Druckqualität, inkl. ringsherum komplett randverstärkt bzw. gesäumt und geöst alle 50cm, für Innen oder Außeneinsatz geeignet und das ganze zum unschlagbarer Tiefpreisgarantie für nur 5,00 EUR brutto pro Quadratmeter (m²) zzgl. Versandkosten anzubieten. 2 Jahre Garantie!

PREMIUMQUALITÄT ZUM BESTEN PREIS

– Webebanner

– Meshbanner (Luftdurchlässig)

– PVC Banner

– Baugerüstbanner

– Fassadenbanner

– Grossformatbanner

Bis zu 97% günstigeren Quadratmeterpreis als beim Wettbewerber! Sollten Sie dennoch das identisches Produkt beim Wettbewerber noch günstiger finden, so erhalten Sie das Produkt zu einem 10 % günstigeren Preis als beim Wettbewerber, versprochen.

Warum sind wir so günstig: Durch eine vollständig kluge automatisierte Datenaufbereitung und durch eine effektive Materialausnutzung wird kein Planenmaterial verschwendet und auch zusätzlich dabei viel Arbeitszeit gespart. Wir sparen absolut nicht an der Qualität – ganz im Gegenteil – wir sparen nur an internen Verwaltungs- und Produktionsabläufen, die immer wiederkehrend sind!

Unsere Qualitätsansprüche sind für uns die oberste Maxime unseres Betriebes. Nur so können wir uns mit jedem Produkt, das wir Ihnen anbieten, identifizieren.

Die “MeshBanner24.de” ist ein Anbieter für Werbetechnik, der sich auf moderne Digitaldruckverfahren spezialisiert hat. Alle im Sortiment erhältlichen Werbebanner Produkte können über die Website eingesehen und bestellt werden.

Jetzt schnell Preiskalkulieren in nur 3 Schritten direkt unter https://meshbanner24.de

Ein perfektes Endprodukt kann nur entstehen, wenn alle Stationen des Herstellungsprozesses von höchster Qualität sind. Sowohl bei unseren Materialien, als auch bei den von uns angewendeten Druckverfahren setzen wir unseren Fokus deshalb auf die Qualität des Endproduktes, nur so können wir bei unserer Werbebanner höherer Reißfestigkeit mit hervorragende Druckbildqualität anbieten!

Video aus unserer Produktion ansehen unter https://www.youtube.com/watch?v=Fyp5VRfUfac

Vorteile:

– höherer Reißfestigkeit

– hervorragende Druckbildqualität

– DIN 4102 zertifiziert

– Ösen aus Messing Vernickelt

– aus nachhaltiger Produktion

– Gestaltung durch unser Grafikstudio

– 100 EUR Design-Gutschein als Kennenlernaktion

– 2 Jahre Garantie

Bei der Konfektionierung unserer Werbebanner setzen wir auf Langlebigkeit. Jede Ihrer Planen wird randverstärkt geliefert. Dies verhindert ein ausreissen auch bei höheren Windlasten.

Vertrauen Sie unserer Expertise und Zuverlässigkeit, wir sind konkurrenzlos bundesweit! unseren Werbebanner Materialien wird individuell nur für uns angefertigt, speziell für den von uns angewendeten Druckverfahren. Das Material Struktur ist mehrfach verwebt und besteht aus verschiedenen robusten Kunststoffen. Durch sehr leichtes Flüssiglaminat (Schutzlack) erhält das Material zusätzlich noch mehr Oberflächenschutz (Versiegelung und Veredelung), somit wird die Haltbarkeit verlängert, je nach Einsatzgebiet und -dauer bis zu zwei Jahre! – was bleibt, ist ein langlebiges Banner für jede Wetterlage mit Ihren hochaufgelösten Motiven.

Wind, Regen oder ein starker Sturm können dem Material nichts anhaben. Voraussetzung ist natürlich, dass die Plane sicher und vorschriftsmäßig fixiert wurde.

Auch beim Ösvorgang legen wir großen Wert auf hohe Material Standards durch Messing Vernickelt. Unsere Ösen sind selbstschneidend und werden unter hohem Druck zusammengepresst. Ein fester Sitz der Ösen ist maßgeblich für einen dauerhaften Gebrauch ohne ausreissen.

Durch Niederlassungen in Hamburg, Stuttgart, Berlin und München ist “MeshBanner24.de” bundesweit präsent. Mit sehr günstigen Preisen und hochwertige Druckerzeugnisse speziell nur für Werbebanner und zufriedenen Kunden ist es das erklärte Ziel von “MeshBanner24.de”, sich als zuverlässiger Druckpartner für Kunden in ganz Europa zu etablieren.

Die ausgezeichnete Qualität unsere Werbebanner steht für uns an oberster Stelle.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen Qualitative Werbebanner aus 300 g/m² Mesh-Gewebe (Luftdurchlässig) oder PVC-Planen, über 50% günstiger als beim Wettbewerber anzubieten. Mit 2 Jahre Garantie!

Kontakt

MeshBanner

Amin M. Zadeh

Heidlohstrasse 5

22459 Hamburg

015218482495

post@meshbanner24.de

https://meshbanner24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.