Qualys integriert Ivanti Patch Management in die Qualys VMDR-Plattform – so aktualisieren sich Endgeräte mit nur einem Klick

Die VMDR-Plattform (Vulnerability Management Detection Response) von Qualys rationalisiert die Erkennung und das Patchen von Schwachstellen vom Endgerät bis zum Rechenzentrum

Foster City, Kalifornien, und Frankfurt, 06. August 2020 – Ivanti und Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein Pionier und führender Anbieter von disruptiven Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, erweitern ihre Partnerschaft. Die Erweiterung sieht die Integration der Ivanti® Patch Management-Technologie in die VMDR®-Plattform (Vulnerability Management Detection Response) von Qualys vor. Diese nächste Phase der Integration wird es Qualys-Kunden dann ermöglichen, MacOS-Systeme sowie über 70 Mac-Anwendungen von Drittanbietern direkt über Qualys VMDR zu patchen.

Die Partnerschaft zwischen Ivanti und Qualys umfasst eine enge Integration von Ivanti Patch Management in Qualys VMDR, um den Patch-Prozess zu automatisieren und zu vereinfachen. Dadurch sind Kunden in der Lage, Schwachstellen vom Endgerät bis zum Rechenzentrum schnell zu erkennen und automatisch fachmännisch vorgetestete Mac-Patches für Dutzende von Drittanbieteranwendungen zu verteilen. Die aktuelle Patch-Abdeckung für Microsoft umfasst sowohl sicherheitsrelevante als auch nicht-sicherheitsrelevante Inhalte für alle unterstützten Produkte, Betriebssysteme und Anwendungen. Miteingeschlossen ist dabei auch Microsoft Office. Der Ivanti-Patch-Katalog ist einer der umfassendsten Kataloge der Branche und sichert derzeit weltweit über 180 Millionen Endgeräte.

“Die erweiterte Partnerschaft von Ivanti mit Qualys unterstreicht unser Ziel, dabei zu helfen, End-to-End-Sicherheitslösungen bereitzustellen”, erläutert Nayaki Nayyar, Executive Vice President und Chief Product Officer von Ivanti. “Unsere kürzlich angekündigte Ivanti Neurons-Plattform liefert Sicherheitsteams fortschrittliche Automatisierungsfunktionen zur Erkennung, Priorisierung und Behebung von Schwachstellen sowie zur selbstständigen Reparatur von PCs und Edge-Geräten.”

“Die nahtlose Integration der Technologien von Ivanti und Qualys in VMDR hebt die Endgerätesicherheit auf die nächste Stufe”, sagt Sumedh Thakar, Präsident und Chief Product Officer von Qualys. “Durch die Erweiterung der führenden Patch-Management-Technologie von Ivanti von Windows auf Mac orchestriert Qualys VMDR jetzt den gesamten Prozess der Erkennung, Priorisierung und des Patchens kritischer Schwachstellen in Echtzeit in hybriden IT-Umgebungen einschließlich MacOS-Geräten. Darüber hinaus sind wir damit in der Lage, eine Brücke zwischen IT- und SecOps-Workflows zu schlagen, um Remote-Mitarbeiter, die heute explosionsartig zunehmen, effizienter zu sichern und zu verwalten.”

Qualys VMDR ist eine Cloud-basierte All-in-one-Anwendung, die den gesamten Zyklus des Schwachstellenmanagements in allen denkbaren Umgebungen automatisiert, sei dies on-premise, in Endgeräten oder in Cloud-, Mobil-, Container-, OT- und IoT-Umgebungen. Sie beschleunigt die Fähigkeit von Unternehmen erheblich, auf Bedrohungen zu reagieren und Sicherheitsverstöße zu verhindern. Die Bereitstellung der Cloud-basierten Anwendung ist einfach, und die Preisgestaltung ist Asset-basiert, so dass sie einfach zu beschaffen ist. Die Patch-Management-Technologie von Ivanti ist bereits heute als integrierte Komponente von Qualys VMDR verfügbar.

Weitere Infos liefert https://www.qualys.com/vmdr.

Die Ivanti Patch-Management-Technologie für OEM-Partner, die als Ivanti® Security Controls SDK vermarktet wird, wird Partnern über eine Reihe von SDKs zur Verfügung gestellt. Diese ermöglichen eine schnelle Integration einer kompletten Patch-Management-Lösung in bestehende Sicherheitslösungen. Die SDKs decken den Patch-Management-Lebenszyklus von der Endgerätebewertung über die Patch-Paketierung bis hin zur Patch-Bereitstellung ab. Auf diese Weise liefern Partner eine vollständige Anwendungssicherheitslösung mit Patch-Inhalten, die sowohl Windows OS-, MacOS- und Linux-Varianten sowie Tausende von Drittanbieteranwendungen abdeckt. Ganz gleich, ob die Lösung eines Partners Kunden in der Cloud, on-premise oder im Rechenzentrum unterstützt: Die SDKs von Ivanti Security Controls erlauben es OEM-Partnern, agentenbasierte und agentenlose Patches in vollständig heterogenen Umgebungen bereitzustellen.

Weitere Informationen gibt: https://www.ivanti.com/partners/oem.

Über Qualys: Eine Cloud-Plattform – Ein Agent – Eine globale Sicht

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) ist ein Pionier und führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits- und Compliance-Lösungen mit über 15.700 aktiven Kunden in mehr als 130 Ländern, darunter ein Großteil der Forbes Global 100 und Fortune 100. Qualys hilft Unternehmen, ihre Sicherheits- und Compliance-Lösungen auf einer einzigen Plattform zu rationalisieren und zu konsolidieren und die Sicherheit in digitale Transformationsinitiativen einzubauen, um eine größere Agilität, bessere Geschäftsergebnisse und erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen.

Die Qualys Cloud-Plattform und ihre integrierten Cloud-Apps liefern Unternehmen kontinuierlich wichtige Sicherheitsinformationen und ermöglichen es ihnen, das gesamte Spektrum der Prüfung, der Einhaltung von Vorschriften und des Schutzes von IT-Systemen und Webanwendungen vor Ort, an Endgeräten, in der Cloud, in Containern und in mobilen Umgebungen zu automatisieren. Qualys wurde 1999 als eines der ersten SaaS-Sicherheitsunternehmen gegründet und hat strategische Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und der Google Cloud Platform sowie mit Managed Service Providern und Beratungsunternehmen wie Accenture, BT, Cognizant Technology Solutions, Deutsche Telekom, DXC Technology, Fujitsu, HCL Technologies, IBM, Infosys, NTT, Optiv, SecureWorks, Tata Communications, Verizon und Wipro aufgebaut. Das Unternehmen ist außerdem Gründungsmitglied der Cloud Security Alliance. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.qualys.com.

Ivanti automatisiert IT- und Sicherheitsprozesse mit Inventarisierung, zentraler Verwaltung, Absicherung und Wartung von der Cloud bis zum Edge. Von PCs bis hin zu mobilen Geräten, VDI und dem Rechenzentrum erkennt Ivanti IT-Assets vor Ort, in der Cloud und am Edge, verbessert die IT-Servicebereitstellung und reduziert Risiken durch sofort verwertbare Einblicke und Automatisierung. Ivanti unterstützt Unternehmen darüber hinaus, moderne Technologien in der Lagerhaltung und entlang der gesamten Lieferkette zu nutzen, um die Logistik zu verbessern, ohne Backend-Systeme modifizieren zu müssen. Ivanti hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, und betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ivanti.de Folgen Sie uns auf Twitter über @GoIvanti.

Firmenkontakt

Ivanti Germany GmbH

Christine Butsmann

Lyoner Straße 12

60528 Frankfurt am Main

+49 (0)69 941757-28

christine.butsmann@ivanti.com

http://www.ivanti.de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Matthias Thews

Berliner Straße 164

565205 Wiesbaden

+49 611 74131-918

matthias.thews@finkfuchs.de

https://www.ivanti.de/company/press-releases

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.