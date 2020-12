Quest-Domains: Auf der Suche

Die Quest-Domains erleben einen Re-Start.

Die Trademarkholder Landrush Period der Quest-Domains startet am 1. Dezember 2020. In dieser Periode können sich Inhaber von Marken um gleichlautende Quest-Domains bewerben. Die Marken müssen nicht wie bei einer normalen Sunrise-Period beim Trademark Clearinghouse angemeldet sein.

Die Registrierungstelle erklärt dazu;

“We help businesses protect their brands by giving them first access to .Quest domains. For an application fee, any business or trademark holder may register .Quest before it goes into General Availability on March 2, 2021.”

Quest-Domains sind für alle Webseiten geeignet, die Suche oder Suchen zum Thema haben.Der Begriff “Quest” spielt auch bei manchen Computerspielen eine Rolle. Wikipedia schreibt dazu:

“In Computerspielen, vor allem in Rollenspielen, Adventures und Multi User Dungeons, sind Quests annehmbare Aufträge, welche im Regelfall von computergesteuerten Figuren (NPC) erteilt werden. Unterschieden wird zwischen Haupt- bzw. Mainquests und Neben- bzw. Sidequests, wobei die Hauptquests in der Regel die Geschichte vorantreiben und die Nebenquests eher dazu dienen, die Charakterwerte des Spielers zu erhöhen, Schätze zu finden und seine Ausrüstung zu verbessern.”

Die Quest-Domains sind auch für Webseiten zu den anderen Bedeutungen von Quest geeignet.

Quest ist auch ein in Deutschland und Großbritannien vorkommender Familienname. Mitglieder dieser Familie könnten Namen wie z.B. john.quest registrieren.

Vielen Fernsehzuschauern wurde der Begriff “Quest” durch die Fernsehserie “The Quest” bei Tele 5 bekannt, die man auch auf der Webseite von Tele 5 kostenfrei sehen kann.

Hans-Peter Oswald

http://www.domainregistry.de/quest-domains.html

http://www.domainregistry.de/quest-domain.html (English)

Bildquelle: Skitterphoto