Qumulo kündigt native Unterstützung für Amazon Nimble Studio an

Animations- und VFX-Studios, die Amazon Nimble Studio verwenden, können Qumulo nativ zur Erfassung, Zusammenarbeit und globalen Verteilung von Dateidaten in einer Cloud-Umgebung nutzen

München, Deutschland, 29. April 2021 – Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung des File Data Managements von Unternehmen in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises, hat heute die Unterstützung von Amazon Nimble Studio bekannt gegeben. Dieser neue Service ermöglicht es Kunden, Kreativstudios innerhalb von Stunden statt Wochen einzurichten, mit Elasticity, die ihnen nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und Rendering On Demand bietet. Mit Nimble Studio können Kunden ad hoc und auf globaler Ebene Künstler in Projekte einbinden. Die Produktion wird effizienter und kostenkontrolliert. Künstler haben Zugriff auf beschleunigte virtuelle Workstations, High Speed Storage sowie Scalable Rendering über die globale Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS). Als Mitglieder virtueller Teams können sie so Inhalte schneller erstellen. Mit Qumulos High-Performance File Data Management sind Kunden in der Lage, Remote-Content Workflows auf Massive-Scale und High-Performance Niveau über nahezu jeden Aspekt des Data Lifcecycles von Medien- und Unterhaltungsdaten zu nutzen: auf der globalen AWS-Infrastruktur, auf Petabyte-Scale Niveau, mit Real-Time Transparenz, Predictive Caching sowie einer umfassenden API.

Angetrieben von Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) G4-Instances, bieten die virtuellen Workstations von Amazon Nimble Studio On-Demand-Rechenleistung, um selbst anspruchsvollsten Anforderungen bei der Erstellung von Inhalten gerecht zu werden. Amazon Nimble Studio unterstützt sowohl Windows und Linux als auch Apps auf Industry-Standard zur Erstellung digitaler Inhalte. Amazon Nimble Studio-Kunden, die sich für Qumulo entscheiden, erhalten eine agnostische File Storage Lösung, die einfach in der Cloud zu verwalten ist.

Medien- und Unterhaltungsunternehmen (M&E) erlebten im vergangenen Jahr eine massive digitale Transformation, da viele Studios auf virtuelle Zusammenarbeit in der Cloud umgestellt haben. Vor diesem Hintergrund sah Qumulo im Jahr 2020 ein beispielloses Wachstum der von M&E-Kunden erstellten File Data. Das Unternehmen unterstützt derzeit 7 der Top 10 Medien- und Unterhaltungsunternehmen und ist darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten Workloads der Medien- und Videoproduktion zu bewältigen. Spitzenstudios wie Industrial Brothers, Cinesite, Raynault VFX sowie FuseFX nutzen Qumulo für die Produktion von TV-Shows, animierte Features und global namhaften VFX-Projekten, wie etwa The Greatest Showman, American Horror Story, The Boys von Amazon Prime Video sowie The Avengers, um nur einige zu nennen.

“Der Wechsel zu einer verteilten Belegschaft hat Produktionsteams gezwungen, in Remote Cloud Environments zusammenzuarbeiten, was dazu führt, dass M&E-Unternehmen mehr Daten als je zuvor generieren”, so Keith Nargi, Field CTO bei Qumulo. “Bei Qumulo stellen wir kreativen Teams eine moderne Infrastruktur zur Verfügung, die einfach zu bedienen und hoch skalierbar ist, um den dynamischen Projektanforderungen jederzeit gerecht zu werden. Wir fühlen uns geehrt, ein Launch-Partner von Amazon Nimble Studio zu sein.”

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie Qumulo Medien- und Unterhaltungsunternehmen auf der ganzen Welt dabei hilft, File Data in einer Cloud-Umgebung zu erfassen, gemeinsam zu verwalten sowie global zu verteilen.

