Qumulo und HPE GreenLake Cloud Services bieten eine Pay-As-You-Go-Dateiplattform für unstrukturierte Daten

Die Zusammenarbeit ermöglicht Kunden flexible Kapazitäten im großen Maßstab und reduziert unnötige Kosten durch ein Pay-per-Use-Modell

München, Deutschland, 17. Juni 2021 – Qumulo, der wegweisende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung des Dateidaten-Managements in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute eine Integration mit HPE GreenLake Cloud Services bekannt, um Kunden die Qumulo® File Data Platform as-a-Service anzubieten. Diese Zusammenarbeit bietet ein modernes Cloud-Erlebnis mit On-Premises-Kontrolle, um die Anforderungen der heutigen unstrukturierten Datenanforderungen in allen Branchen zu erfüllen.

“Wir bei Qumulo glauben an radikale Einfachheit und Flexibilität für unsere Kunden. Deshalb haben wir unser Dateisystem so konzipiert, dass es agnostisch ist, so dass die Kunden den vollen Nutzen aus ihren Daten ziehen können, egal wie anspruchsvoll die Arbeitslast ist, und über ihre Wahl von Cloud- oder On-Premise-Rechenzentren”, so Ben Gitenstein, Vice President of Product bei Qumulo. “Durch die Zusammenarbeit mit HPE GreenLake sind wir in der Lage, unseren Kunden noch mehr Flexibilität durch variable monatliche Zahlungen auf Basis der gemessenen Nutzung zu bieten.”

Die Menge an unstrukturierten Daten, die heute generiert wird, ist in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen, und alte Architekturen können mit den wachsenden Anforderungen nicht mehr Schritt halten. Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung produzieren riesige Mengen an unstrukturierten Dateidaten, die gespeichert, verwaltet, geschützt und analysiert werden müssen. Qumulo und HPE bieten die komplette Performance, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz, die mit der öffentlichen Cloud einhergeht, aber innerhalb eines privaten Rechenzentrums bereitgestellt wird.

“Für Unternehmen wird es immer schwieriger, die Datenflut zu bewältigen und den Speicherbedarf vorherzusagen, weshalb sie für ihre hybriden Umgebungen Cloud-basierte Verfahren einsetzen müssen”, so Maurice Martin, VP of Partner Ecosystem bei HPE GreenLake Cloud Services. “Mit dem skalierbaren Dateidatensystem von Qumulo, das auf HPE GreenLake Cloud Services bereitgestellt wird, können wir unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und die Wirtschaftlichkeit der Cloud vor Ort, am Edge und in Colocation-Einrichtungen bereitzustellen. Indem wir das Cloud-Betriebsmodell dorthin bringen, wo die Daten unserer Kunden leben, kann digitale Transformation beschleunigt und das Datenmanagement insgesamt optimiert werden.”

Die moderne Dateidatenplattform von Qumulo, die auf speziell entwickelten HPE Apollo 4200 Gen10 Hybrid-Flash- und HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus-Servern läuft, bietet Unternehmen beispiellose Sicherheit sowie Datentransparenz. Die leistungsstarke Zusammenarbeit bietet Kunden bis zu 30 Prozent Einsparungen bei den Investitionsausgaben, da sie ihre Daten nicht mehr überprovisionieren müssen, 75 Prozent weniger Zeit für die Bereitstellung globaler IT-Projekte sowie 40 Prozent mehr Produktivität für das IT-Team durch die Reduzierung der Supportbelastung.

Weitere Details zu dieser Zusammenarbeit werden während der HPE Discover Conference, die vom 22. bis 24. Juni 2021 stattfindet, verfügbar sein. Sie können sich hier für die Qumulo Office Hours während der HPE Discover anmelden.

Über HPE GreenLake Cloud-Dienste

HPE GreenLake Cloud Services bieten Kunden eine leistungsstarke Grundlage, um die digitale Transformation durch eine elastische As-a-Service-Plattform voranzutreiben, die vor Ort, am Edge oder in einer Colocation-Einrichtung betrieben werden kann. HPE GreenLake kombiniert die Einfachheit und Agilität der Cloud mit der Governance, Compliance und Transparenz, die eine hybride IT mit sich bringt. HPE GreenLake bietet eine Reihe von Cloud-Services, die Innovationen beschleunigen, darunter Cloud-Services für Bare Metal, Compute, Container-Management, Datensicherung, HCI, HPC, Machine Learning Operations, Networking, SAP HANA, Storage, VDI sowie VMs. Das Geschäft mit HPE GreenLake Cloud Services wächst schnell mit einem Gesamtvertragswert von über 4,8 Milliarden US-Dollar und mehr als 900 Partnern, die HPE GreenLake verkaufen. Heute hat HPE GreenLake mehr als 1200 Unternehmenskunden in 50 Ländern in allen Branchen und Größen, darunter Fortune-500-Unternehmen, Organisationen der Regierung und des öffentlichen Sektors sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Für weitere Informationen über HPE GreenLake besuchen Sie bitte: https://www.hpe.com/us/en/greenlake.html

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen:

Qumulo Kontakt:

Stacey Collins Burbach

pr@qumulo.com

415-310-9767

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrer nativen Dateiform zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Full Data Lifecycle mit grösster Einfachheit zu managen (Aufnahme, Umwandlung, Veröffentlichung, kostengünstige Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Transparenz). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.