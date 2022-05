Qumulo von IDC zum Leader ernannt im Anbieter-Assessment des IDC MarketScape Worldwide, Distributed Scale-Out File System 2022

Bericht würdigt Qumulo für Flexibilität bei der Bereitstellung, Einfachheit, Echtzeit-Analysen sowie der Effizienz im Petabyte-Bereich

München, Deutschland, 2. Mai 2022: Qumulo, der Marktführer im Bereich skalierbare Datenspeicherung und skalierbares Datenmanagement bei hohen Datenmengen, gibt heute seine Auszeichnung als Leader im Anbieter-Assessment des IDC MarketScape Worldwide Distributed Scale-Out File System 2022 bekannt. Die IDC-Bewertung würdigt Qumulo® für die Fähigkeiten des Unternehmens, das Management unstrukturierter, hoher Datenmengen zu erleichtern. Qumulo bietet Flexibilität bei der Bereitstellung sowie Einfachheit und Effizienz bei der Verwaltung im Petabyte-Maßstab sowie bei Echtzeit-Analysefunktionen.

„Die Positionierung von Qumulo als Leader im IDC MarketScape bestätigt unsere Strategie, den Kunden dort abzuholen, wo er sich heute befindet, aber auch dort, wo er sich in Zukunft befinden wird“, so Bill Richter, CEO, Qumulo. „Qumulo bietet ein starkes Wertversprechen, das auf der Bereitstellung von Optionen, Freiheit und Flexibilität beruht. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihre Anwendungen in jeder beliebigen Umgebung auszuführen. Mit der explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten und der steigenden Nachfrage nach Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen werden Workloads immer komplexer. Qumulos Software ist branchenweit führend mit Blick darauf, die Komplexität der Speicherinfrastruktur zu beseitigen, damit sich die Kunden auf den Wert ihrer Daten konzentrieren und ihre Ergebnisse und Innovationen beschleunigen können.“

Der IDC MarketScape hebt mehrere wesentliche Stärken Qumulos hervor, darunter:

Flexibilität: „Zu den Unterscheidungsmerkmalen, die Qumulo ausmachen, gehören die Flexibilität bei der Bereitstellung (aufgrund seines softwaredefinierten Designs), die Einfachheit und Effizienz der Verwaltung im skalierbaren Petabyte-Bereich (aufgrund von Funktionen, die speziell dafür entwickelt wurden, bekannte Probleme mit verteilten Scale-Out-Dateisystemen der ersten Generation zu lösen) sowie Echtzeit-Analysen (die umfassende Einblicke in Dateisystem-Metriken bieten, um so ein effektiveres Management von großen Umgebungen ermöglichen).“

Einfachheit: „Architektonisch ist die Skalierbarkeit des Systems in Bezug auf Dateigrößen und Dateisystemgrößen beeindruckend. Obwohl das Unternehmen es nicht für den Einsatz in der Produktion validiert hat, benennt es in seinem Leistungspaket, dass seine Architektur einzelne Dateigrößen bis zu 9EB und unbegrenzte Dateisystemgrößen unterstützt.“

Sichtbarkeit: Qumulo bietet eine umfassende Datentransparenz „mit Echtzeit-Analysen“, die es Kunden ermöglicht, Large-Scale Umgebungen effektiver zu verwalten.

Skalierbarkeit: Die Architektur von Qumulo unterstützt einzelne Dateigrößen bis zu 9 Exabyte und unbegrenzte Dateisystemgrößen. Darüber hinaus hat Qumulo eine Clustergröße von 40 PB zertifiziert – alles in einem einzigen Namespace.

Die Nachfrage nach einer effektiveren Verwaltung unstrukturierter Daten treibt das Wachstum von Qumulo weiter voran. Im Geschäftsjahr 2022 („FY22“) verzeichnete Qumulo eine rekordverdächtige Dynamik. Das Unternehmen vergrößerte seinen Kundenstamm um mehr als 40 % und gewann mehr als 200 neue Kunden in verschiedenen Branchen hinzu. Damit erreicht Qumulo fast 1.000 Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie, Gesundheitswesen, Hochschulbildung, professionelle Dienstleistungen, Fertigung, Medien und Unterhaltung und viele mehr.

Der IDC MarketScape bewertet die quantitativen und qualitativen Merkmale, die Anbieter für den Erfolg im Markt für verteilte Scale-out-Dateisysteme positionieren.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

