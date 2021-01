R/GA entwickelt verflucht gute Neujahrskampagne für BRAINEFFECT

Globale Innovationsfirma und Europas führende Mind-Nutrition-Company

sagen Stress den Kampf an

Berlin, 14.01.2021 – Neuer Etat zum neuen Jahr: Das Berliner Start-up BRAINEFFECT setzt auf die Expertise von R/GA, um ihr funktionales Performance Food in aller Munde zu bringen. Im November 2020 konnte die Innovationsschmiede direkt mit einer kreativen Idee überzeugen, die das Thema “Stress” und seine Reduzierung in den Fokus nimmt.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass Menschen, die Stress haben, diesen oftmals durch Fluchen abbauen, holt jetzt die Neujahrskampagne von R/GA die Menschen in genau diesen stressigen Situationen ab. Und liefert sogleich die Lösung.

Ob Schlaflosigkeit durch Alltagsstress, Stress mit dem neuen Jahr, Stress im Homeoffice, Social Stress oder gestresst vom Einkaufen: Aktuelle und häufige Stresssituationen werden durch aufmerksamkeitsstarke Lines aufgegriffen und mit “verflucht guten Mitteln” gegen Stress beantwortet.

“Unser Ziel ist, mit unserer ganzheitlichen Mind Nutrition das mentale Wohlbefinden zu verbessern. Die positive Wirkung unserer Produkte auf Konzentration, Wohlbefinden oder den Schlaf wird durch die von R/GA entwickelte Anti-Stress-Kampagne direkt greifbar. Ich glaube, dass jeder, dem die Motive begegnen, sich damit identifizieren kann, weil sie mitten aus dem Leben gegriffen sind und auch die derzeitige besonders stressige Pandemie-Situation einschließen. Neben der Expertise von R/GA hat uns vor allem ihre ideenreiche Kreation überzeugt”, so Fabian Foelsch, CEO von BRAINEFFECT.

Pünktlich zum Jahresbeginn startete die Kampagne bereits auf Social Media. Der komplette Kampagnen-Rollout inklusive Display Bannern und Out-of-Home-Maßnahmen erfolgt ab dem 12. Januar in Berlin, München und Hamburg. R/GA Berlin verantwortet sowohl die Kreation und Produktion als auch die Media Strategie.

“BRAINEFFECT ist mit seinen natürlichen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungen ein Problemlöser bei Stress jeglicher Art. Andererseits ist Stress das derzeit wohl aktuellste Thema. Denn im Corona-Jahr war nichts, wie es vorher war. Auch das neue Jahr startet anders, als wir es gewohnt sind. Da lag es nahe, diesen Gedanken aufzugreifen und unter dem Motto “NEUES JAHR SELBER SCHEISS” auf die vielen alltäglichen Stresssituationen aufmerksam zu machen, die uns gerade im Alltag begegnen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit BRAINEFFECT und ihre unkomplizierte, mutige Herangehensweise an die Umsetzung”, so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

Über R/GA

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

Firmenkontakt

R/GA

Anke Piontek

Schönhauser Allee 37

10435 Berlin

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2

piontek@forvision.de

https://www.rga.com/offices/berlin

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2

piontek@forvision.de

http://www.forvision.de/de/

Bildquelle: @Copyright_RGA_und_Braineffect