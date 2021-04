R/GA Tokio: Kei Shimada wird neuer Managing Director

Früherer Leiter von IBM Tokio und Gründer des Digital Makers Lab baut ab sofort R/GA’s Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum auf

Tokio/Berlin, 08.04.2021 – Das R/GA Office in Tokio hat mit Kei Shimada einen neuen Managing Director gefunden. Der ehemalige Associate Partner sowie Gründungsmitglied und Leiter des Digital Makers Lab von IBM Tokio nimmt am 1. April 2021 seine Tätigkeit auf.

Unter seiner Führung wird das Office in Tokio seine schnell wachsende Anzahl lokaler und internationaler Kunden verstärkt mit innovativer und menschenzentrierter Arbeit unterstützen. Um dafür die gesamte Kreativität, Technologie und Designerfahrung von R/GA nutzen zu können, arbeitet Shimada eng mit anderen regionalen Führungskräften zusammen und hilft Kunden so dabei, eine menschlichere Zukunft zu gestalten.

Mit Shimada ist das neu aufgestellte Führungsteam in Tokio komplett und bereit dafür, mit sowohl japanischen als auch globalen Marken zusammenzuarbeiten und ebenso lokal wie auch international Wachstum zu ermöglichen. Obwohl es eines der jüngsten Offices im Netzwerk ist, konnte R/GA Tokio bereits exponentielles Wachstum und enormen Erfolg verzeichnen. Zu seinen neusten Kunden zählen die Marken Uber, Suntory und Nike.

“Wir freuen uns sehr, eine so angesehene, erfinderische und einflussreiche Persönlichkeit wie Kei an Bord zu haben. Seine Leidenschaft gilt der Nutzung neuer Technologien, um Kunden bei der Entwicklung neuer Lösungen für eine menschlichere Zukunft zu unterstützen. Dies gepaart mit seiner unglaublichen Erfolgsbilanz bei kommerziellen und kreativen Projekten macht ihn zur perfekten Spitze von R/GA Tokio”, so Tuomas Peltoniemi, EVP und Managing Director, R/GA Asia Pacific.

Im Rahmen seiner langjährigen Karriere hat Shimada Unternehmen auf der ganzen Welt dabei geholfen, bestehende Produkt- und Servicestrategien neu zu definieren, bestehende Einnahmequellen zu verbessern oder von Grund auf neu zu erschaffen. Zuletzt war er Associate Partner, Gründungsmitglied und Leiter des Digital Makers Lab, einem Co-Creation-Labor von IBM Japan. Hier verantwortete er sowohl die Leitung der digitalen Transformation von Kunden als auch die Entwicklung von Lösungen und Businessmodellen, die eine einzigartige Verschmelzung von Technologie, Kreativität und Strategie darstellten und in der Welt, in einzelnen Märkten sowie in diversen Branchen einzigartig waren. Für die Entwicklung eines AI Klassikkonzerts landete er bei der Ars Electronica 2019 auf der Shortlist. Mit dem weltweit ersten intelligenten Assistenten namens “Integrated Spatial Assistant Console” gewann er erst kürzlich den CES 2021 Innovation Award.

Vor seinem Start bei IBM war er als Global Director für Innovation und Geschäftsentwicklung bei Dentsu tätig. Hier konzentrierte er sich auf den Aufbau der konzernweiten Innovationsinitiative von Dentsu Aegis, die neue Lösungen für Wearables, neuronale Technologie, lokalisierte Big Data und Krisenmanagementinfrastrukturen entwickelte. Auf diese Weise entstanden über das traditionelle Werbegeschäft hinaus neue Geschäftsmodelle, die Einnahmen generierten. Des Weiteren war er Chief Lab Officer von dXLab, dem Innovationslabor von Dentsu Media für insgesamt acht Länder Südostasiens, darunter Thailand, Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Malaysia. Nicht zuletzt gründete und leitete Shimada vor seiner Zeit bei Dentsu mit Infinita eine der ersten multinationalen Mobilfunk-Strategiefirmen Japans.

“Es ist für mich eine besondere Ehre, Teil von R/GA zu werden und das Office in Tokio leiten zu dürfen. Ein solch vielseitiger Mix aus Menschen, die gemeinsam japanische und globale Kunden bedienen, ist etwas ganz Besonderes für Japan und verschafft uns einen starken Wettbewerbsvorteil. Ich freue mich darauf, das Büro in Tokio weiter zu gestalten und auszubauen, so dass wir transformative Lösungen für Kunden liefern, die kühnen Ehrgeiz, Kreativität und menschliche Wahrheiten auf einen Nenner bringen”, so Kei Shimada.

Shimada ist auch ein gefragter Key Note Speaker, der bereits in über 30 Ländern auf der Bühne renommierter Events stand. Nicht zuletzt unterstützt er Plug and Play in Japan als offizieller Pitch-Mentor.

Über R/GA

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

