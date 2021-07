Raffiniert und edel: Lian Li UNI FAN AL120 RGB

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Berlin, 02.07.2021

Der UNI FAN AL120 RGB ist ein PWM-Lüfter mit einem cleveren Daisy-Chain Stecksystem für eine einfache Installation und Systeme mit besonders aufgeräumter Ästhetik. Anstatt per Kabel, werden die einzelnen Lüfter mit Pins direkt miteinander verbunden. Weiterhin überzeugen sie mit zwei Zonen separat adressierbarer RGB-LEDs und edlen Aluminium-Elementen. Mit ihren starken Leistungswerten sind sie vielseitig einsetzbar. Sei es auf Luftkühlern, Radiatoren und als Gehäuselüfter. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Die Lian Li UNI FAN AL120-Serie überzeugt mit einem cleveren Konzept: Jeder Lüfter besitzt Pin-Kontakte statt Kabel. Mit diesem Stecksystem können mehrere Lüfter zu einer Daisy-Chain verbunden werden. Zum Verkabeln aller Lüfter wird nur noch ein Anschlussmodul mit zwei Kabeln benötigt. Mehrere Lüfter müssen so nicht mehr einzeln angeschlossen werden – das erspart jede Menge Zeit und verhindert Kabelsalat.

Alle Features der Lian Li UNI FAN AL120 RGB im Überblick:

-120-mm-PWM-Lüfter einzeln oder im 3er-Pack

-Cleveres Stecksystem für Daisy-Chaining und weniger Kabel

-Edles Design mit Elementen aus Aluminium

-Drehzahl und Beleuchtung per L-Connect-2-Software steuerbar

-Max. 1.900 U/min Drehzahl bei 28,3 dB(A)

-109,6 m³/h max. Airflow und bis zu 2,62 mmH2O statischer Druck

-3er-Pack Inklusive UNI HUB-Controller

-Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion

Das fluiddynamische Kugellager sorgt für eine hohe Laufruhe und Lebenserwartung. Durch die verringerten Reibungsverluste werden bei gleichem Energieverbrauch höhere Drehzahlen als bei herkömmlichen Lüftern erreicht. Die effektive Drehzahl liegt bei maximal 1.900 U/min. Mit bis zu 28,3 dB(A) unter Volllast sind die UNI FAN AL120-Lüfter zudem sehr leise. Dennoch bieten sie mit 109,6 m³/h Airflow und 2,62 mmH2O statischem Druck bei voller Drehzahl sehr gute Leistungswerte für den Einsatz auf CPU-Kühlern, Radiatoren oder als Gehäuselüfter.

Die Lüfter besitzen digital adressierbare RGB-LEDs im Rotorblatt und im inneren Lüfterrahmen. Die zwei Zonen können einzeln oder zusammen angesteuert werden, um einzigartige Effekte und Lichtspiele zu erschaffen.

Die Lian Li UNI FAN AL120 Lüfter bei Caseking:

www.caseking.de/unifan-al120

Die Lian Li UNI FAN AL120 können in Schwarz und Weiß einzeln für 26,90 Euro und im 3er-Pack für 84,90 Euro ab sofort vorbestellt werden und sind voraussichtlich ab Mitte Juli lieferbar. Zur Steuerung wird ein UNI HUB-Controller benötigt, der dem 3er-Pack beiliegt.

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.