Rasenreich erfindet den Fußball als Sportgerät neu

Außergewöhnliche Formen setzen neue Trainingsreize und ermöglichen kognitives Lernen

Der progressive Sportgeräteentwickler Rasenreich GmbH hat seine CORPUS-Serie für unrunde Fußball-Sportgeräte erweitert. Die beiden ersten CORPUS-Sportgeräte, die mittlerweile von über 1 Mio. Trainern und Spielern für Technik-, Reha-Training und Therapie genutzt werden, konnten nun um drei außergewöhnliche Formen erweitert werden. Besonders stolz ist das Unternehmen auf den neuen CORPUS IV, auch Squared Ball oder CUBE-Ball genannt. Er ist der Star einer internationalen Medienkampagne der Agentur Edelman mit dem Kunden Allianz Global Investors und FC Bayern München. Mithilfe dieses würfelförmigen Fußballs sollen symbolisch die ungleich schwierigeren Bedingungen für Frauen im Fußball dargestellt werden.

Die Innovationen der CORPUS-Serie im Überblick:

NEUHEIT Nr. 1 ist der OVAL-Ball. Dieser verspringt wie alle andere CORPUS-Sportgeräte ebenso kontrolliert unkontrolliert und leistet somit seinen Beitrag zum differenziellen Lernen im Training. Vom Schwierigkeitsgrad her reiht er sich zwischen den TicTac-Ball: CORPUS II und den Dreiecksball: CORPUS III ein.

NEUHEIT Nr. 2 ist der Pyramid-Ball. Dieser CORPUS IV hat vier symmetrischen Seiten und verspringt wie alle andere CORPUS-Sportgeräte ebenso kontrolliert unkontrolliert. Auch er leistet seinen Beitrag zum differenziellen Lernen im Training. Vom Schwierigkeitsgrad her reiht er sich zwischen den Dreiecksball CORPUS III und den Cube-Ball CORPUS VI ein. Er ist etwas einfacher zu bespielen und ist deswegen das ideale Einsteigersportgerät für das stimulative Fußballtraining.

NEUHEIT Nr. 3 ist der CUBE-Ball, auch Würfel-Ball oder Squared Ball genannt. Mit dem CUBE- Ball gelingt Rasenreich eine Innovation, Unmögliches möglich zu machen.

Rasenreich präsentiert die Weltneuheit: einen Fußball in Würfelform.

Der CUBE-Ball wurde nach den FIFA-Kriterien für Fußball in der Größe 5 von Dirk Scheffer, dem CEO von Rasenreich entwickelt. Dirk Scheffer konzipierte und produzierte vor Ort mit dem FAIR-Trade zertifizierten Hersteller Vision Technologies aus Sialkot/Pakistan. In einer Weltrekordzeit von nur knapp drei Monaten entstand der CUBE-Ball.

Der CUBE-Ball entspricht vom Material, Umfang, Gewicht und Verarbeitung den Standards der FIFA, außer, dass er nicht rund, sondern eckig ist. Die Spitzen der acht Ecken wurden dabei mit einem Dreieck-Panel reduziert. Der Schwierigkeitsgrad ist höher als bei einem normalen Fußball, aber niedriger als beim Pyramid-Ball.

Die Philosophie der Sportgeräte CORPUS-Serie von Rasenreich:

Tradition kombiniert mit modernster Technologie und zeitlosem Design schaffen Mehrwerte für die Nutzer.

Rasenreich entwickelt seit fast 20 Jahren Sportgeräte für das differenzielle Lernen im Sporttraining, der Rehabilitation sowie für therapeutische Zwecke und das Bewegungslernen im goldenen Zeitalter.

Genäht mit dem traditionellen Handwerkszeug in Pakistan unter Fair-Trade-Bedingungen mithilfe eines strengen Qualitätsprozesses (u.a. der FIFA-Norm) werden außergewöhnliche Sportgeräte hergestellt, die die Trainingseffizienz erhöhen. Somit verbleibt dem Sportler mehr Zeit für andere Trainingsinhalte, Lebensinhalte oder auch zum Regenerieren.

Das Unternehmen Rasenreich ist seit 2022 in München ansässig. Der Slogan: Passion for Sport verdeutlicht die Leidenschaft des Unternehmens – Menschen mit den hochwertigsten und innovativsten Sportgeräten auszustatten. Rasenreich ist für seine CORPUS-Serie bekannt. Das sind Fußbälle mit Spezialform, die Fußballspielern exponentielles Wachstum ihrer Fußball-Skills ermöglichen. Außerdem verkauft das Fair-Trade-Unternehmen Freestyle-, Volley-, Futsal- und Wheel-Chair-Bälle.

www.rasenreich.com

Rasenreich ist ein Unternehmen, dass die Trainingstandards im Fußball durch die Corpusmethode auf ein völlig neues Level setzen will

