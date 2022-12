Rate That Crypto kündigt Blockbuster ICO an

Rate That Crypto, der führende Pionier im Bereich Web3-Entertainment und Blockchain-Gaming, gab heute bekannt, dass der mit Spannung erwartete ICO von Rate That Crypto, dem P2E-Spiel, das Spielen, Lernen und Verdienen umfasst, in Q1 2023 auf UniSwap starten wird. Im Vorgriff auf die Markteinführung startet Rate That Crypto ab heute einen zeitlich begrenzten Vorverkauf für seinen nativen Token, $RTC.

Das vom renommierten Rate That Crypto-Team entwickelte Spiel ist kostenlos, enthält aber auch eine Vielzahl von Spiel-zu-Verdienst-Mechanismen, die sich um Krypto-Preisvorhersagen, Bildung und den Wettbewerb um den Aufstieg in der Rangliste drehen, um echte Belohnungen zu verdienen.

Bei Rate That Crypto geben die Spieler eine grundlegende, bullische oder bearische Vorhersage für ihre bevorzugten Krypto-Projekte und NFTs innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ab. Ziel der Spieler ist es, unter die ersten 100 auf der Rangliste zu kommen, um $RTC und NFTs zu verdienen.

Neben dem Spielen wurde die Plattform auch als Bildungsplattform konzipiert, die den Spielern hilft, verschiedene Krypto-Projekte wie DeFi, Metaverse, NFTs und Play & Earn zu entdecken und kennenzulernen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich auf die Live-Märkte vorzubereiten.

Die Plattform positioniert sich als Web3-Community-Hub und soll Spieler, Investoren und Unternehmer anziehen, indem sie viele Möglichkeiten zum Spielen, Lernen, Verdienen und Verbinden bietet. Darüber hinaus soll sie ein zentraler Treffpunkt für alle sein, die sich für den Kryptomarkt interessieren.

Rate That Crypto bietet eine integrierte Geldbörse, in der die Nutzer Token kaufen, senden, empfangen und nahtlos abheben können. Die Brieftasche ist mit einem Dashboard entworfen, das die Liste der Vermögenswerte, die der Benutzer besitzt, zeigt.

Der $RTC-Token bietet seinen Inhabern außergewöhnliche Funktionen, wie z. B. Staking, Gaming und Governance-Attribute. Da es sich um einen nativen Token handelt, können Anleger außerdem alle Arten von Dienstleistungen über die $RTC-Tokens auf dem Marktplatz nutzen.

Eines der besten Attribute von Rate That Crypto ist, dass es plant, die Einnahmen aus der Buy & Sell-Steuer des $RTC-Tokens, Werbeeinnahmen, In-App-Käufe und mehr an seine Community zu verteilen.

Für die Zukunft plant Rate That Crypto, erweiterte Analysen auf der Grundlage von Stimmungsdaten der Spieler zu erstellen, die über ein In-App-Abonnement verfügbar sind, und eine Spielschleife für NFT-Sammlungen, Streaks, Wettbewerbsligen, Abzeichen und mehr zu schaffen. $RTC allein treibt das gesamte Ökosystem von Rate That Crypto an.

Durch dieses ICO werden die Käufer von $RTC das Zentrum von Rate That Crypto’s Reise sein, um die Zukunft von Web3 und P2E-Gaming zu gestalten und einen Motor für schnelles Wachstum und Akzeptanz zu schaffen.

Rate That Crypto ($RTC) Token sind derzeit auf der Website der Plattform verfügbar. Die Vorverkaufsphase bietet einen niedrigeren Preis für die $RTC-Tokens. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für Investoren, Token jetzt zu kaufen!

