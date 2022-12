Rate That Crypto Mit Spannung erwartete Vorverkaufsaktion startet

Rate That Crypto, die erste P2E-Gaming-Plattform zum Spielen, Lernen und Verdienen, hat den Vorverkauf ihres nativen Utility-Tokens, $RTC, angekündigt.

Die Krypto-Gaming-Branche schreit nach einem einzigen Ort, an dem Nutzer lernen, verdienen und mit anderen Enthusiasten spielen können, ohne von einer Plattform zur nächsten zu wechseln.

In einer offiziellen Pressemitteilung hat Rate That Crypto heute bekannt gegeben, dass der Token-Vorverkauf bei den Community-Mitgliedern auf großes Interesse gestoßen ist. Daher können interessierte Personen potenzielle Inhaber werden, indem sie die Token auf der offiziellen Website kaufen.

Bewerten Sie diese Kryptowährung: Spielen, Lernen & Verdienen

Rate That Crypto ist ein spielerisches Blockchain-Projekt, das es den Spielern ermöglicht, eine einfache bullische oder bearische Vorhersage für ihre bevorzugten Krypto-Projekte und NFTs innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu treffen. Ziel der Spieler ist es, unter die ersten 100 auf der Rangliste zu kommen, um $RTC-Token und NFTs zu verdienen.

Neben dem Spielen wurde die Plattform auch als Bildungsplattform konzipiert, die den Spielern hilft, verschiedene Krypto-Projekte wie DeFi, Metaverse, NFTs, Play & Earn und andere zu entdecken und kennenzulernen.

Die Spieler werden auf unterhaltsame Weise mit den Schwankungen und der Volatilität des Kryptomarktes konfrontiert, indem sie Live-Daten verwenden, ohne ihr Geld zu riskieren.

Vor dem Start des Vorverkaufs hatte das Projekt eine gründliche Untersuchung und Prüfung von $RTC durch eine führende Blockchain-Prüfungsgesellschaft ermöglicht, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

Die Plattform behauptete, dass sie mit dem Token-Verkauf nach der Überprüfung und Genehmigung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fortgefahren sei. Dies stellt sicher, dass der Code hinter Rate That Crypto sehr sicher ist und auf Schwachstellen untersucht wurde.

Das Team verriet, dass es auf der Mission ist, ein von der Community getragenes Unternehmen aufzubauen, da die Plattform ein zentraler Treffpunkt für alle sein soll, die an GameFi und dem Metaverse interessiert sind.

$RTC Token Vorverkauf

$RTC ist der native Token der Plattform. Er ist der Governance- und Utility-Token, der das Projekt antreibt. Die Inhaber haben Zugang zu mehreren Dienstprogrammen auf der Plattform; sie werden auch viele Möglichkeiten haben, Belohnungen durch das Projekt zu verdienen.

Vor der Vorverkaufsveranstaltung gab Rate That Crypto bekannt, dass es 500 Millionen $RTC-Token bereitgestellt hat. Somit sind 22% der Token während der Vorverkaufsveranstaltung des Tokens verfügbar. Die verbleibenden 78 % werden für Marketing, Börsennotierungen, Entwicklung, Einsätze, Liquidität und den Belohnungspool verwendet.

Die Plattform gab außerdem Pläne für den $RTC-Token, seine Einführung auf PancakeSwap, die Notierung auf CoinGecko und CoinMarketCap und die Einführung von $RTC Staking direkt nach Abschluss des Token-Vorverkaufs bekannt.

Der Vorverkauf von Rate That Crypto (RTC) ist jetzt auf der Website des Unternehmens live. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Investoren, die sich früher im Prozess engagieren, um Token zu niedrigeren Preisen zu erwerben.

Für weitere Informationen über Rate That Crypto klicken Sie auf die untenstehenden Links:

Vorverkaufs-Website – www.ratethatcrypto.com

Twitter – www.twitter.com/ratethatcrypto

Diskord – https://discord.gg/hXhNBE5RRy

Telegramm – https://t.me/ratethatcrypto

Reddit – www.reddit.com/r/ratethatcrypto/

YouTube – https://studio.youtube.com/channel/UC4q9c9mYjLBPv4FdQM_RiVg

P2E Gaming App

Kontakt

Rate That

Rate That

Rate That St 10

SW1V London

00000000000

00000000000

press@ratethatcrypto.com

http://RateThatCrypto.com