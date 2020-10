Ratgeber für Familienseminar Skeptiker

Alternatives Familienseminar als NICHT-NUR BUCH bietet praktische Hilfestellung an

“Wir sind, was wir sind durch unser Verhältnis zu anderen”, hat der Soziologe George-Herbert Mead einmal gesagt. Die Familie ist sozusagen der Mikrokosmos, in dem sich Meads These tagtäglich bestätigen lässt. Die Familie prägt uns entscheidend in unseren eigenen Beziehungen. Diese Erkenntnis ist Ziel eines Familienseminars, in dem Konflikte bearbeitet und Perspektiven eröffnet werden können. Kai-Uwe Harz hat in der Harz Akademie über viele Jahre hinweg Menschen in unterschiedlichen familiären Konstellationen begleitet und gecoacht. Er weiß, dass sich familiäre Strukturen zum positiven beeinflussen lassen. Die Quintessenz aus seinen Seminaren hat er in einen Ratgeber einfließen lassen, der besonders für Menschen geeignet ist, die keinen Zugang zu einer Teilnahme an einem klassischen Familienseminar finden.

Ratgeber “DU! und Deine Partnerschaften”: Familienseminar für zuhause

In dem Buch “DU! und Deine Partnerschaften” nimmt Kai-Uwe Harz gezielt das Leben in Partnerschaft und Familie in den Blick. Seinen Lesern eröffnet er eine neue Perspektive und leitet sie an, sich zunächst mit den eigenen, vielleicht durch Anforderungen in Familie und Beruf ins Hintertreffen geratenen Zielen neu zu beschäftigen. Sein Familienseminar in Buchform versteht sich als Kompass für privates Glück und damit eng verbunden auch beruflicher Erfolg. Der Autor weiß: In Familien und Beziehungen tun sich ganz typische Stress Situationen und Konfliktfelder auf, die sich mit der richtigen Herangehensweise erklären und auflösen lassen. “Es geht dabei um genetische und biografische Vorprägungen, aber auch um eigene Interessen und Wünsche. Es geht um die Andersartigkeit der Partner und Familienangehörigen und darum, in eine gelungene Kommunikation miteinander einzutreten. Wie das Schritt für Schritt gelingen kann, zeigt DU! und Deine Partnerschaften als Familienseminar für zuhause nachvollziehbar auf”, beschreibt Kai-Uwe Harz.

Familienseminar in Buchform bietet Denkanstöße und Erkenntnisgewinn

In sein Familienseminar im Ratgeberformat hat Kai-Uwe Harz seine langejährige Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Coach miteingebracht. Schritt für Schritt und mit vielen Denkanstößen und Mitmach-Elementen leitet er seine Leser durch einen Erkenntnisprozess, an dessen Ende mehr Zufriedenheit und Glück in privaten Partnerschaften stehen können. “Alles beginnt bei DIR SELBST”, ist dabei seine eindringliche Botschaft an seine Leser. Selbstfürsorge und Achtsamkeit sich selbst gegenüber ist die Grundlage, auf deren Basis die Akzeptanz und das Verständnis für das Miteinander in Partnerschaft und Familie erwachsen können. “Dies mit Hilfe meiner Du! Werke zu erkennen, ist mein innigster Wunsch an meine Leserschaft”, bekennt Kai-Uwe Harz.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

