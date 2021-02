Ratgeber zur Regenwasserversickerung auf dem eigenen Grundstück

Wohin fließt eigentlich das Regenwasser, das auf Ihrem Grundstück landet? In den meisten Fällen wird es in kürzester Zeit in die Kanalisation geleitet und von dort abtransportiert. Doch das ist nicht die einzige und in vielen Fällen auch nicht die beste Möglichkeit: Regenwasser kann bei guten Bedingungen auch im Garten versickern und wieder ins Grundwasser eingehen.

Eine solche Regenwasserversickerung hat viele Vorteile:

– Das Regenwasser belastet die Kanalisation nicht.

– Dadurch sparen Sie in vielen Fällen eine ordentliche Stange Geld.

– Die Versickerung schützt Ihr Haus und Ihren Keller bei Starkregen vor Überschwemmungen.

– Je nach System können Sie das versickerte Wasser zum Gießen oder für andere Zwecke verwenden.

– Und: Bei Neubauten ist in manchen Gegenden eine Regenwasserversickerung sogar Vorschrift.

Wenn Sie sich mit diesem Thema genauer beschäftigen wollen, sollten Sie sich den Ratgeber auf klaeranlagen-vergleich.de nicht entgehen lassen. Dort erfahren Sie in leicht verständlichen Worten alles, was Sie zum Thema wissen müssen. Sie können sich zum Beispiel über die Vorteile der Regenwasserversickerung informieren und erfahren, welche rechtlichen Vorgaben es gibt. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten der Versickerung kennen und erfahren, wie Sie einen Versickerungstest durchführen können.

Der Ratgeber soll Sie in die Lage versetzen, gute Entscheidungen zu treffen: Welches System kommt für Sie infrage? Trauen Sie sich zu, die Versickerung selbst anzulegen? Oder übergeben Sie die Arbeit lieber an eine Fachfirma? Wie können Sie das Versickerungssystem pflegen und nutzen? Und welche Kosten kommen auf Sie zu? Diese und viele weitere Fragen werden im Ratgeber “Wie kann ich Regenwasser auf meinem Grundstück versickern lassen?” ausführlich beantwortet. Sie finden ihn unter https://www.klaeranlagen-vergleich.de/wie-kann-ich-regenwasser-auf-meinem-grundstueck-versickern-lassen.html. Schauen Sie doch gleich mal dort vorbei!

Die scon-marketing GmbH informiert Endkunden seit über 10 Jahren über Energiekonzepte für Ihre Immobilien. Besonderes Augenmerk liegt auf Umwelttechnologien wie der Photovoltaik, Wärmepumpen und Abwassertechnik. Zielrichtung liegt in der Beratung und Vermittlung an Fachbetriebe in den jeweiligen Branchen.

Kontakt

scon-marketing GmbH

Jascha Schmitz

Im Sundern 1

59929 Brilon

029619859009

info@klaeranlagen-vergleich.de

https://www.klaeranlagen-vergleich.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.