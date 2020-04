Raven51 auf der neuen HR-Plattform Recruiting.Land

Raven51 ist ab sofort und gemeinsam mit derzeit 25 internationalen HR-Beraterunternehmen und Agenturen auf der neuen Online-Plattform Recruiting.Land zu finden. Die Seite bietet Recruitern Zugang zu einer großen Auswahl an Fachartikeln und Podcasts zu den Themen Employer Branding, Talent Management und Recruiting.

Auch in Krisenzeiten am Ball bleiben

In Krisenzeiten wie den gegenwärtigen ändert sich auch der Arbeitsalltag grundlegend. Homeoffice ist zum Gebot der Stunde geworden, Fachmessen müssen abgesagt werden und Bewerber-Prozesse geraten ins Stocken. Aber die Veränderungen bieten auch Chancen für das Recruiting: Alte Verfahren können kritisch überdacht und neue Wege ausprobiert werden. “Nutzen Sie die aktuelle Lage proaktiv, anstatt in eine Schockstarre zu verfallen! Jetzt haben Sie als HR-Verantwortliche die Möglichkeit, an Ihren Kernthemen weiterzuarbeiten, sich neu zu sortieren und die Zeit nach der Ausnahmesituation in den Blick zu nehmen, die früher oder später kommen wird”, so Udo A. Völke, Chief Marketing Officer und Vorstand der Raven51 AG.

Exklusiver Zugang zu nützlichem HR-Expertenwissen

Mit seinen internationalen Partnern unterstützt Recruiting.Land HR-Verantwortliche genau an diesem Punkt. Ziel ist es, eine Wissensvermittlung online zu ermöglichen und einen branchenübergreifenden Austausch anzustoßen. Gebündeltes Know-how und Fachkompetenz auch von den Raven51-Experten stehen Recruitern zum Beispiel in Form von aktuellen Trends und Neuigkeiten aus dem HR-Bereich zur Verfügung. Außerdem werden regelmäßig Live-Events und Webinare veranstaltet sowie Artikel und Podcasts publiziert.

Arbeitgeber positionieren, Kandidaten begeistern, Personalmarketing neu denken: Die Raven51 AG hebt Recruiting auf ein neues Level. Mit über 50 Jahren Markterfahrung, 5.000 Kunden und der geballten Kompetenz von mehr als 150 Recruiting-Spezialisten ist Raven51 eine der TOP5 HR-Marketing-Agenturen in Deutschland. Die Schwerpunktthemen: trafficoptimiertes Job Advertising, strategisches Employer Branding, individuelle Recruiting Services und digitale Lösungen, die die Personalgewinnung nachhaltig verbessern.

