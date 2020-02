Raven51: Verstärkung durch Branchen-Experten Patric Cloos

Seine Rolle: Director Strategy Talent Attraction

Erfreuliche Nachrichten zum Jahresbeginn: Patric Cloos unterstützt ab sofort die Raven51 AG mit seinem Know-how.

Consulting für maßgeschneidertes HR Marketing

Der 54-jährige Mainzer agiert in seiner neuen Rolle seit dem 1. Januar 2020 von Frankfurt-Rödelheim aus deutschlandweit für die Raven51 AG. Mit seiner Expertise wird Patric Cloos zukünftig Raven-Kunden bei der Findung passgenauer Lösungen in den Bereichen Employer Branding, Employer Marketing und Recruiting beraten. Dabei greift er auf seine jahrzehntelange Branchenerfahrung u.a. bei TMP Worldwide, Personalwerk und milch & zucker zurück.

Die Gewinnung von Patric Cloos für das Key Account Management von Raven51 erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Patric Cloos für uns gewinnen konnten. Die zunehmend komplexeren Anforderungen unserer Kunden erfordern einen noch stärkeren Beratungsansatz sowie eine umfassende Betrachtung des Themas Talent Attraction. Patric Cloos hat den Blick für pragmatische Lösungen, die wirken, und ist in der Lage, vom Kandidaten her zu denken. Mit seiner Unterstützung werden wir unsere Kunden in Zukunft noch besser bei der Lösung ihrer Herausforderungen unterstützen können“, so Ralf Kuncser, CEO der Raven51 AG.

Arbeitgeber positionieren, Kandidaten begeistern, Personalmarketing neu denken: Die Raven51 AG hebt Recruiting auf ein neues Level. Mit über 50 Jahren Markterfahrung, 5.000 Kunden und der geballten Kompetenz von mehr als 150 Recruiting-Spezialisten ist Raven51 eine der TOP5 HR-Marketing-Agenturen in Deutschland. Die Schwerpunktthemen: trafficoptimiertes Job Advertising, strategisches Employer Branding, individuelle Recruiting Services und digitale Lösungen, die die Personalgewinnung nachhaltig verbessern.

Kontakt

Raven51 AG

Jonas Nordholt

Reinhold-Frank-Straße 63

76133 Karlsruhe

03021000951

pr@raven51.de

http://www.raven51.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.